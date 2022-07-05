Холера, ротавирус, ботулизм — какие кишечные инфекции подстерегают нас в 2022 году

Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Врачи говорят, что петербуржцы расслабились — перестали обрабатывать руки санитайзерами и тщательно мыть всё, что приносят из магазина или с рынка. А это чревато распространением острых кишечных инфекций (ОКИ). Роспотребнадзор пугает холерой. Пока ее нет, а заболеваемость другими ОКИ хоть и растет, но не достигла допандемийного уровня, «Фонтанка» напоминает о самых распространенных и опасных из них.

Более 30 возбудителей острых кишечных инфекций существует в природе, болезни чаще всего вызывают бактерии (сальмонеллез, дизентерия, холера), их токсины (ботулизм) и вирусы (ротавирусы, норовирусы, астровирусы и другие). Случаев масштабных вспышек заболеваемости, вызванных ими, в Петербурге не было уже давно, но риск сохраняется. Сальмонеллы, шигеллы, ботулотоксины, стафилококки и разные энтеровирусы никуда не деваются, коронавирус не повлиял на их активность.



Большинство возбудителей острых кишечных заболеваний (ОКИ) очень живучи — могут долго сохраняться в почве, воде и на бытовых предметах. Они не замерзают на холоде, но больше любят тепло и влагу. Теплое лето во влажном петербургском климате для них — раздолье.

Заразиться ими можно, наглотавшись воды с опасной бактерией в водоеме, и контактным путем — в том числе через бытовые предметы или продукты, если до них дотрагивался зараженный человек, не помывший руки после туалета (механизм такого заражения называется фекально-оральным).



Ботулизм пришел с копченой рыбой

Как стало известно «Фонтанке», в Городской больнице им. Боткина в этом году уже спасали пациента с ботулизмом — поел копченой рыбы и оказался со смертельно опасной болезнью на больничной койке. К счастью, вовремя, и его удалось спасти.

Ботулизм — это отравление продуктами, в которые попал яд (токсин) ботулинических микробов. Они распространены в природе — в основном в почве, в виде спор. Попадая на фрукты и овощи, в корм для скота или в кишечник, например, рыб, при отсутствии кислорода они образуют так называемый ботулотоксин, который тяжело поражает нервную систему. Чаще всего рискуют отравиться любители консервов или копчений, приготовленных в домашних условиях. Хотя случались и отравления магазинными консервами.



Как сообщают в Роспотребнадзоре, болезнь начинается как банальная кишечная инфекция — с тошноты, рвоты, боли в животе, жидкого стула, а позже присоединяются неврологические расстройства (появляется сухость во рту и мышечная слабость, нарушается зрение — плохо различаются предметы, возникает «туман», «сетка перед глазами», двоение в глазах). Только раннее обращение за медицинской помощью может избавить человека от тяжелых осложнений, сохранить жизнь.



Ботулизм не относится к так называемым болезням грязных рук. Его профилактика: использование фруктов и овощей без признаков порчи, их тщательное мытье и термическая обработка перед консервированием, соблюдение температурного режима (темное место и низкая температура) и срока хранения заготовленных продуктов. Не следует рисковать, приобретая домашние консервы из грибов, овощей и зелени «с рук» и употреблять продукты из «вздутых» консервных банок.



К прибытию холеры в Россию готовы

Роспотребнадзор озаботился риском распространения холеры: главный санитарный врач Анна Попова подписала постановление о дополнительных мерах по ее профилактике в РФ. Руководителям органов здравоохранения рекомендовано обеспечить готовность госпитальной и лабораторной базы, рассчитать потребность в антибактериальных препаратах и средствах борьбы с обезвоживанием, подготовиться к переходу к строгому противоэпидемическому режиму в инфекционных стационарах. На сегодня в медицинских учреждениях страны, включая Петербург, прошли учения, посвященные проникновению холеры из-за границы.

Почему вдруг сейчас? Кто-то объясняет это обнаружением биолабораторий, в которых изучается эта инфекция, кто-то — призывом ВОЗ к осторожности (из-за боевых действий разрушаются системы водоснабжения, что повышает риск завода инфекции на территорию России), кто-то — тесной связью с Мариуполем. Известно, что в городах, расположенных на побережье Азовского моря, холеру обнаруживают регулярно. Как правило, это происходит в конце лета, когда мелкое Азовское море прогревается до 25–27 градусов. Хотя бывало, что холерный вибрион обнаруживался и раньше, например в 2011 году.



На Ближнем Востоке, в Индии холера никуда не девается и люди регулярно заражаются. А поскольку туристические потоки туда не иссякают, просто напомним, что это за болезнь.

Холеру вызывают холерные вибрионы, которые очень хорошо себя чувствуют в воде, поэтому заражение часто происходит при употреблении не прошедших тепловую обработку морепродуктов. И классическим фекально-оральным путем через воду или бытовые предметы.

Проявление холеры — очень сильная диарея, а с ней — обезвоживание организма, именно оно становится причиной тяжелого состояния человека и чревато летальным исходом. Причем обезвоживание происходит стремительно, поэтому очень важно своевременно обратиться за медицинской помощью. Особенно быстро это надо делать, если вы вернулись из страны, где высок риск распространения холеры.

Брюшной тиф до сих пор — не экзотика

С тех пор как в 2006 году в Академии Можайского случилась вспышка брюшного тифа масштабами под 300 заболевших, массовой заболеваемости в Петербурге уже не регистрировали. Но как говорится, никто не застрахован.



В 2017–2020 годах в РФ было 40 случаев брюшного тифа в шести федеральных округах. В Центральном округе — 20 случаев; Северо-Западном — 8 случаев, Сибирском — 6 случаев (2017–2018), в Южном, Приволжском, Уральском округах по 1–3 случая. В основном все они завозные: последние 10 лет «завоз» регистрируется трудовыми мигрантами и туристами из 13 стран мира.

Симптомы брюшного тифа: высокая температура, головная боль, слабость, тошнота, боли в животе, диарея, иногда бывает сыпь розового цвета. При заболевании поражаются кровеносные и лимфатические сосуды желудочно-кишечного тракта, со временем в кишечнике на месте внедрения микробов развивается воспалительный процесс с кишечным кровотечением, некрозом и образованием язв, вплоть до прободения кишечника, если лечение не начато своевременно.

В 2021 году Минздрав обновил клинические рекомендации по лечению и диагностике брюшного тифа. В них сказано, что глобальная популяция возбудителя брюшного тифа, завозимого на территорию РФ, «представлена штаммами, устойчивыми к антибактериальным препаратам, производным хинолона», то есть лечить болезнь сегодня сложно. «Возбудители с низким уровнем резистентности к фторхинолонам глобально распространились в последние 15 лет в различных регионах Азии: Таджикистане, Узбекистане, Вьетнаме, Индии, Пакистане, Бангладеш, а также в индустриально развитых странах — США и Великобритании, в которых большинство возникших случаев брюшного тифа связаны с посещением «эндемичных стран Азии».



Современные штаммы «относительно хорошо сохраняются при низких температурах, чувствительны к нагреванию: при 56 °С погибает в течение 45–60 мин, при 60 °С — через 30 мин, при кипячении — за несколько секунд (при 100 °С почти мгновенно)», — сообщает Минздрав.

Сальмонеллез, дизентерия и другие

Как говорят санитарные врачи, сальмонеллы и дизентерийные палочки (шигеллы), попадают «в человека» через зараженные продукты: мясо курицы, яйца, вареные колбасы или сосиски, готовые салаты (особенно с истекшим сроком годности), плохо промытые овощи и зелень, сырое молоко. Другие варианты распространения — вода или грязные руки. На пути инфекции изо рта в кишечник ее может победить кислая и агрессивная кислая среда желудка. Но если этого не происходит, то добравшись до кишечника, за 6–48 часов микробы усиленно размножаются, а токсины, которые они выделяют в процессе жизнедеятельности, вызывают острые заболевания желудочно-кишечного тракта. В ситуациях когда развивается острый колит или острый энтероколит, дело доходит до примеси крови в стуле, возможно поражение всего кишечника.



Все кишечные инфекции опасны тем, что из-за рвоты или жидкого стула происходит обезвоживание организма. При этом многие опасаются вызывать при симптомах кишечной инфекции скорую помощь или обращаться к инфекционисту поликлиники только потому, что не хотят госпитализироваться в Боткинскую больницу. На самом деле госпитализируют далеко не всех. Если вспомнить, например, отравление 300 строителей терминала Пулково в августе 2013 года, то 100 из них была оказана помощь амбулаторно, на больничную койку попали только те, кто оказался в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести. Тогда, напомним, источником заражения стафилококком стала некачественная курица.

В любом случае решение о госпитализации или лечении ОКИ на дому должен принимать врач. Если состояние позволяет лечиться дома, то он же рекомендует меры предосторожности для предотвращения заражения близких: постельный режим, питание из отдельной посуды, индивидуальные принадлежности для гигиены. Лечение тоже подбирает врач, в зависимости от возбудителя заболевания — это не только сальмонелла, шигелла или стафилококк, их намного больше, и лечение может быть разным.



Ротавирус, норовирус и другие

Энтеровирусные инфекционные болезни мало отличаются от тех, что вызываются бактериями: похожие проявления, одинаковые органы-мишени (ЖКТ). Разве что у ротовируса есть отличие, оно заключается в том, что среди его проявлений есть и респираторные, поэтому болезнь часто называют кишечным гриппом. Пути передачи и профилактические меры — такие же, как у любой кишечной инфекции.

Врачи говорят, что в Петербурге рост заболеваемости, связанной с кишечными инфекциями, в мае и июне обусловлен энтеровирусами (в Городскую инфекционную больницу им. С. П. Боткина госпитализировали 1 191 пациента с ОКИ, в июне — 710). Заболеваемость, вызванную другими патогенами, следует ждать в августе — начале сентября.

Роспотребнадзор сообщает, что за шесть месяцев 2022 года в Петербурге среди заболевших пострадали от ОКИ вирусной этиологии 90,3 % , доля ОКИ, вызванных бактериями, составляет 9,7 % . При этом в структуре энтеровирусов 49,1 % занимает ротавирус, норовирус — 44,9 % , на другие вирусные кишечные инфекции приходится 6 % . Чаще всего заболевали дети в возрасте до 17 лет включительно — 77,1 % .



10 золотых правил профилактики кишечных инфекций от ВОЗ

Делайте здоровый выбор и правильно мойте продукты. Покупайте пастеризованное, а не сырое молоко, если вы не собираетесь его кипятить. Фрукты, овощи и зелень тщательно мойте проточной водой, а уже промытые лучше облить кипятком. Всё, что можно подвергнуть тепловой обработке, варите, жарьте, запекайте. Правильно готовьте еду. Замороженное мясо, рыба и птица должны основательно разморозиться перед приготовлением. Помните, что даже в морозилке на них могут сохраняться самые разные микроорганизмы, поэтому варите (жарьте) их достаточно долго, например во всех частях куска мяса температура должна достигнуть 70° С . Если мясо курицы оказалось «сыроватым» у кости, верните его в духовку и дождитесь полной готовности. Ешьте свежеприготовленные блюда, не дожидаясь их охлаждения. В комнатной температуре даже единичные микробы начинают активно размножаться на продуктах. Чем дольше они остаются на столе, тем больше риск пищевого отравления.

Храните продукты в жаре или в холоде. Приготовленное впрок следует хранить либо в горячем виде (около или выше 60° С ), либо в холодном (около или ниже 10° С ). Это важное правило, особенно если предполагаемый срок хранения — более 4–5 часов. Распространенная ошибка, приводящая к бесчисленным случаям пищевых отравлений, по словам Роспотребнадзора, — перекладывание в холодильник большого количества теплых продуктов. В перегруженном холодильнике они долго не могут полностью остыть. А если в середине готового блюда долго сохраняется тепло — выше 10° С , микробы выживают и быстро размножаются до опасного для здоровья человека количества. Хорошо подогревайте приготовленную еду из холодильника. Хранение в холоде угнетает рост микробов, но не уничтожает их. Прежде чем ставить блюдо на стол, тщательно прогрейте до температуры не менее 70° С . Это лучшая защита от микробов, которые могли размножиться за время хранения. Не храните сырые и готовые продукты рядом. Перекрестное загрязнение микробами может быть явным, когда, например, сырая птица соприкасается с готовой пищей или немытый пучок укропа с рынка лежит на открытой упаковке колбасы. И скрытым, когда используется одна и та же разделочная доска или нож для приготовления сначала сырого и потом вареного (жареного) мяса.

Часто мойте руки во время работы на кухне. Это надо делать: перед приготовлением еды, после каждого перерыва в процессе готовки, после посещения туалета, после разделки сырых продуктов, таких как рыба, мясо или птица, после прикосновения к домашним животным (собакам, птицам, черепахам) — они могут быть носителями опасных микроорганизмов. Если есть царапина (ранка) на руке, обязательно перевяжите ее или наложите пластырь, прежде чем приступить к готовке. Кухня должна быть чистой. Любая поверхность, используемая для приготовления еды, должна быть абсолютно чистой. Крошки, засохшие пятна — потенциальный резервуар микробов. Кухонные полотенца должны меняться ежедневно. Продукты надо защищать от насекомых и грызунов. Они могут быть переносчиками патогенных микроорганизмов, которые вызывают пищевые отравления. Храните продукты в плотно закрывающихся контейнерах.

Пользуйтесь только чистой водой. Чистой должна быть вода не только для питья, но и для мытья рук, для приготовления еды. Если дома это легко выполнимое условие, то на природе многие пытаются использовать воду из ближайших водоемов. Этого делать нельзя — отправляясь на отдых, воду в достаточном объеме берите с собой.