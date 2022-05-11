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    Петербург подготовят к холере из-за прибывающих украинских беженцев

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    12 комментариев

    Беженцы, прибывающие в Петербург, относятся к категории риска по холере, и городские власти готовятся к вероятному заносу опасного заболевания, заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец

    «Люди, которые прибывают сейчас из непростых регионов, где есть сложности с оказанием медицинской помощи, с обеспечением санитарного благополучия, тоже относятся к категории рисковых, у кого в конце концов может быть диагностированы кишечные инфекции, в том числе и холера. Именно поэтому на текущей неделе будет проводиться ряд мероприятий по подготовке нашего города к вероятному заносу этого опасного заболевания», — заявил Лисовец 11 мая в эфире канала «Санкт-Петербург».

    О том, как беженцы с Украины транзитом попадают в Петербург и как им в этом помогают петербуржцы — читайте в материале «Фонтанки». А о том, как они затем часами пересекают границу в Эстонии — можно узнать в нашем репортаже.

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    Комментарии (12)

    VKuser551257745
    ну что ждём обязательное ношение памперсов в общественных местах.
    Alex000
    То есть фильтровать воду по ходу больше нечем.
    Понято. Будем кипятить.
    266752848
    Украина уже к холере готова из-за прибывающих русских!
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