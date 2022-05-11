Петербург подготовят к холере из-за прибывающих украинских беженцев

Беженцы, прибывающие в Петербург, относятся к категории риска по холере, и городские власти готовятся к вероятному заносу опасного заболевания, заявил глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец



«Люди, которые прибывают сейчас из непростых регионов, где есть сложности с оказанием медицинской помощи, с обеспечением санитарного благополучия, тоже относятся к категории рисковых, у кого в конце концов может быть диагностированы кишечные инфекции, в том числе и холера. Именно поэтому на текущей неделе будет проводиться ряд мероприятий по подготовке нашего города к вероятному заносу этого опасного заболевания», — заявил Лисовец 11 мая в эфире канала «Санкт-Петербург».