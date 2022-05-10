Смольный идет на перехват. Несколько ответов про парковки у станций метро

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Поделиться Поделиться





Правительство Петербурга расширяет зону платной парковки в центре Петербурга семимильными шагами. В этом году «добьёт» Центральный район и Адмиралтейский, так что от безвозмездной стоянки освободят 364 улицы. Выбор очевиден — либо платить за парковку, либо пересаживаться на общественный транспорт. Последнее особенно неприятно для автомобилистов, которые живут в отдалённых районах и вдалеке от метро. Для них вроде созданы пресловутые перехватывающие парковки: приезжаешь с утра к станции на машине, бросаешь её, спускаешься в подземку, а по возвращении подтверждаешь, что за день минимум дважды проехал на общественном транспорте, и забираешь авто. Если не подтвердил — платишь по 25 рублей за каждый час.



Однако песок неважная замена овсу, и, конечно, перехватывающие парковки расширяются не такими темпами, как платная зона. Чтобы было понятно: сейчас в центре более 8 тысяч машиномест по 100 рублей в час, а все 20 парковок у станций метро вмещают менее 2 тысяч.

Кроме того, пример стоянки в Рыбацком, где на большей части территории, оказывается, вообще нельзя оставить машину, заставляет задавать вопросы об эффективности этой модели. «Фонтанка» и задала — Центру управления парковками.





Какова программа по строительству «перехватов»?



Запланировано создание двух автостоянок в Шушарах, на 318 и 169 машиномест (у станции метрополитена «Шушары», уч. 1–5, и на Автозаводской ул., уч. 5), и у станции метро «Рыбацкое» (ул. Юннатов, уч. 4) на 152 машиноместа в течение ближайших двух лет. Необходимо учитывать, что в адресную программу регулярно вносятся корректировки, и они могут касаться как количества реализуемых проектов, так и сроков ввода в эксплуатацию.





Какова стоимость строительства каждой такой парковки?

Финансирование осуществляется из регионального бюджета. Стоимость выполнения строительно-монтажных работ будет определена после выполнения проектно-изыскательских работ.



Есть ли какой-то целевой показатель — у нас должно быть столько-то перехватывающих машиномест?



В государственной программе, в соответствии с которой развивается транспортный блок Санкт-Петербурга, существует следующий индикатор: «количество созданных мест для временного размещения транспортных средств на городских автостоянках, в том числе перехватывающих (индикатор 5.2 госпрограммы)». В соответствии с ним, к 2025 году количество машиномест должно составить 5 089, на текущий момент их 4 663. Отдельного показателя для «перехватов» нет.

Перехватывающие и городские автостоянки — часть транспортной реформы, направленной на популяризацию общественного транспорта и уменьшение въездного потока личных автомобилей в центральные районы.

Однозначно перехватывающие автостоянки пользуются популярностью, и город будет продолжать строить их и дальше — в будущем они появятся у всех конечных станций метро, а также вблизи транспортно-пересадочных узлов и других мест, где существует потребность в их создании.



Вы согласны, что запланировать свою стоянку на парковке, где 20 машиномест, невозможно. Как рассчитывается потребность в количестве машиномест в каждом конкретном случае?



Количество машиномест рассчитывается исходя из площади участка и наличия/отсутствия охранных зон, на территории которых невозможно размещение транспортных средств. Мы выбираем земельные участки, где количество ограничений минимально, следовательно, с максимальной полезной площадью и возможностью размещения как можно большего количества автомобилей. Учреждение старается создавать «перехваты» там, где это необходимо, но не всегда есть возможность удовлетворить потребности горожан, поскольку у станций метро уже существует плотная застройка. Тем не менее нам удалось зарезервировать земельные участки для строительства будущих «перехватов». У всех проектируемых и строящихся станций метро предусмотрены земельные участки для создания перехватывающих автостоянок.

Видимо, основной приоритет все же — платная зона в центре. По ней планы более детальные?



На сегодняшний день она функционирует на 99 улицах в Центральном районе, где обустроено 8 375 парковочных мест. В 2022 году она полностью охватит Центральный и Адмиралтейский районы — это 112 и 153 улицы соответственно. Таким образом, к концу 2022 года общая ёмкость парковочного пространства Петербурга составит почти 28 тысяч машиномест.



В 2023 году платная зона охватит Петроградский и Василеостровский районы, а также Калининский и Выборгский — в соответствии с Комплексной системой организации дорожного движения, это будут улицы вокруг Финляндского вокзала и основные примыкающие к нему.

Проект уже показал свою эффективность, положительно сказавшись на центральной части города: сократилось время прибытия экстренных служб в два раза; за первый квартал 2022 года на 25,4% снизилось количество ДТП, в том числе с пешеходами; количество нарушений правил парковки снизилось на 20%; в три раза увеличилась оборачиваемость парковочных мест; на 15% уменьшилось количество прибывающего в центр личного автотранспорта; удалось обеспечить приоритет общественному транспорту, его скорость увеличилась на 20%.

Зона платной парковки — это социальный проект, регулирующий транспортные потоки, обеспечивающий приоритет общественному транспорту и упорядочение парковочного пространства, а также более активную сменяемость парковочных мест. Это не услуга, за которую автовладелец получает охраняемую парковку. Цель в том, чтобы разгрузить центр города от личных автомобилей.

