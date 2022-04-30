Жителям Рыбацкого сделали парковку, на большей части которой ставить машины запрещено

В Невском районе Петербурга, у станции метро «Рыбацкое», отремонтировали перехватывающую стоянку. Когда нанесли разметку, оказалось, что она не для машин.

«Удивительная история происходит с перехватывающей парковкой в Рыбацком. Когда-то на этом месте был рынок, потом рынок снесли, построили перехватывающую парковку, которая просуществовала недолго и закрылась на ремонт. Ремонт продлился пару лет, из которых большую часть времени стоял забор, огораживающий пустоту. И вот наконец снова открыли парковку», — поделился с «Фонтанкой» историей клочка земли житель микрорайона Валентин.