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    Жителям Рыбацкого сделали парковку, на большей части которой ставить машины запрещено

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    7 комментариев

    В Невском районе Петербурга, у станции метро «Рыбацкое», отремонтировали перехватывающую стоянку. Когда нанесли разметку, оказалось, что она не для машин.

    «Удивительная история происходит с перехватывающей парковкой в Рыбацком. Когда-то на этом месте был рынок, потом рынок снесли, построили перехватывающую парковку, которая просуществовала недолго и закрылась на ремонт. Ремонт продлился пару лет, из которых большую часть времени стоял забор, огораживающий пустоту. И вот наконец снова открыли парковку», — поделился с «Фонтанкой» историей клочка земли житель микрорайона Валентин.

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    Парковка, продолжил Валентин, пользуется популярностью. Но когда на свежий асфальт нанесли разметку, оказалось, что около 80 % территории для машин не предназначено.

    Странность «Фонтанке» объяснили в городском центре управления парковками. Все дело в инженерных сетях и охранной зоне — через середину парковки под землей проходят трубы Водоканала. «СПб ГКУ «Городской центр управления парковками СПб» прорабатывает возможность создания перехватывающих парковок рядом со станцией метро «Рыбацкое», — добавили в ЦУПе.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (7)

    Pilat
    Так это неудивительно.
    В Мурино есть дороги....по которым ездить машинам запрещено, они уже года три перекрыты бетонными блоками.
    Да что там Мурино.
    Вдоль Ленты и Леруа на Парашютной идет дорога, которая просто перекрыта ларьком.
    И народ там каждый день просачивается по одной полосе в обе стороны.
    Это фирменный стиль Смольного и Ленобласти по организации дорожного движения.
    Evil_Dogooder
    Всё для вас, дорогие петербуржцы.
    rs9313446
    с какой это радости ездить и парковаться там где трубы проложены-запрещено? они под каждым проспектом проходят
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