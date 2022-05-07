Последняя регата. Парусная школа Петроградского района указала яхтсменам на выход

Оставшийся в истории петербургский яхт-клуб «Невка», куда не так давно перебрались суда с Петровской косы, попросили оcвободить Безымянный полуостров. Яхтсмены называют его последней бюджетной пристанью в черте города, но все лучшее — детям.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться





Городская парусная школа «Крестовский остров» расторгает договоры на стоянку лодок с прибившимися к ее берегам яхтсменами. Это похоже на первый шаг к реализации ее масштабного проекта по строительству детской школы на Безымянном полуострове. Однако с арестом бывшего главы Петроградского района и идейного вдохновителя учреждения ветер больше не дует в паруса его детища, считают источники «Фонтанки». Проект оценивали в миллиарды, но в бюджете денег на него нет и, похоже, в ближайшее время не предвидится.



Накануне майских праздников яхт-клуб «Невка» получил уведомление о расторжении договора стоянки от арендодателя и собственника участка спортшколы «Крестовский остров». В нем содержалось и требование освободить территорию, а значит, и акваторию до 1 июня. Как сообщил «Фонтанке» яхтсмен, пожелавший сохранить анонимность, новые договоры ни с кем из стоящих на суше или на воде школа не заключает «до особого распоряжения администрации».

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Владельцы лодок, как говорит собеседник, решили пока не делать резких движений и заняли выжидательную позицию. Юридической качкой их не испугать, это всю дорогу сопровождает тех, кто стоит в самых привлекательных местах города. У яхтсменов еще свежи воспоминания о выселении с Петровской косы Речного яхт-клуба профсоюзов, растянувшемся на годы. Не дожидаясь развязки, оттуда в «Невку» перебралась одна из старейших деревянных яхт города «Кондор». Место называют идеальным по соотношению цена/расположение/возможность ремонта и последним относительно бюджетным в черте города.



«Больше небогатым яхтсменам податься некуда. Остальные либо закрылись, либо цены выставили неподъемные. А там, где цены еще с горем пополам можно осилить, запрещают проводить ремонт лодок (шкурить, красить, работать с деревом и пластиком). Это означает, что владельцы не могут подготовить яхты к навигации и спустить их», — пояснил «Фонтанке» один из спортсменов. По его словам, в «Невке» сейчас располагаются навскидку около 70 лодок.

Спортшкола «Крестовский остров» получила в бессрочное пользование участок площадью около 2,2 га в центральной части полуострова в январе 2020 года. В октябре располагавшийся там Клуб любителей водного туризма «Невка» перестал существовать как юрлицо, яхтсмены решили пойти на компромисс с новым землевладельцем и практически в полном составе приняли его условия. Договоры на стоянку заключались с каждым из них в отдельности.

При этом школа никогда не скрывала амбициозных планов на эту территорию. Как говорила «Фонтанке» ее бывший директор Наталья Федорова, на месте яхт-клуба запланировано строительство полноценной тренировочной базы с учебными и тренажерными классами, а также понтонов для стоянки яхт. Предполагалось, что база будет рассчитана на обучение 700–1000 детей. На реализацию проекта руководитель отмеряла 5–6 лет и оценивала стоимость работ в миллиарды рублей. Финансировать редевелопмент собирались из городского бюджета, не исключая, что могут быть привлечены и частные инвестиции.



Очертания будущей школы обрисовал проект планировки территории, который проходил общественные обсуждения в январе — феврале 2021 года. Он был подготовлен по заказу ООО «Крестовский клаб», которое стало преемником компании, управляющей яхт-клубом «Нева», расположенным на юге полуострова. Основная доля (33,75%) в организации принадлежит совладелице ресторанов Ginza Project Нине Сергеевой.

Согласно ППТ, детская школа парусного спорта должна будет состоять из тренировочного и административного корпусов. Внутри предусмотрены встроенный эллинг на 300 катеров и яхт, 50-метровый бассейн с установкой для серфинга с искусственной волной, раздевалки, душевые, офисы, тренажёрный и спортивный залы, лекционные и учебные классы, капитанский салон, гостиница для временного проживания спортсменов на 92 места и другие блага. С востока к территории примыкает Императорский яхт-клуб, а с запада — пустыри, где по плану должны появиться новые яхт-клубы и спортивный комплекс для Пансиона воспитанниц Минобороны.



Общественные обсуждения были признаны состоявшимися. В КГА «Фонтанке» сообщили, что комитет в феврале 2020 года подтвердил соответствие ППТ нормам Градостроительного кодекса. Однако в июне 2021 года вступил в силу приказ Минкультуры, определивший границы и предмет охраны исторического поселения в Петербурге, а также требования к градостроительным регламентам на его территории. Проект полностью расположен в границах этой неприкосновенной зоны, поэтому материалы требуют доработки.

Как бы то ни было, реализация такого амбициозного проекта сейчас кажется близкому к парусному спорту источнику «Фонтанки» маловероятной. Одним из инициаторов создания школы был экс-глава Петроградского района Иван Громов. Пока он возглавлял район, владения «Крестовского острова» росли темпами, не свойственными обычной петербургской спортшколе. Так, к началу сезона в 2021 году учреждение получило четвертую площадку — на крайней восточной оконечности острова Котлин — вдобавок к участкам на Крестовском острове, Безымянном полуострове и в Лопухинском саду.



После ареста Громова в конце 2021 года школа продолжает управляться районной администрацией, но заниматься активным девелопментом она вряд ли сможет, считает собеседник «Фонтанки». Теперь ей придется бороться за деньги из городского бюджета наряду с другими кузницами мастеров спорта и олимпийских чемпионов. А в сегодняшних реалиях выделение каких-либо средств кажется экспертам отрасли маловероятным. Вот и в городском бюджете на 2022 год нет упоминаний о СШОР «Крестовский остров» и парусном спорте.

С другой стороны, полдела уже сделано. Передача участков с привлекательным расположением школе защищает их от «неспортивной» застройки.

«То, что земля зарезервирована за школой парусного спорта, это очень хорошо. Как минимум, дает уверенность, что там не появится какой-то коммерческий девелоперский проект, далекий от социально-общественных задач. А в свое время город выделит деньги либо найдется инвестор под эту социальную инициативу, и там будет школа. Во многом от нас зависит, удастся ли убедить город в необходимости финансировать парусный спорт», — считает президент яхт-клуба «Геркулес» и Санкт-Петербургского парусного союза Владимир Любомиров.



Сотрудники школы не смогли ответить на вопросы «Фонтанки» о необходимости расторгать договоры с яхтсменами и планах на Безымянный полуостров, сообщив, что директор в отпуске. «Фонтанка» направила запрос в администрацию района. «Никаких договоров между парусной школой и яхт-клубом «Невка» не заключено (юридического лица у «Невки» давно нет. — Прим. ред.). Территория находится в бессрочном пользовании у парусной школы. В настоящее время бюджетное финансирование не выделено», — подчеркнули там.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

