Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Решение о судьбе участка на берегу залива в Кронштадте было принято этой весной, рассказали «Фонтанке» источники, знакомые с сутью вопроса. В комитете по физкультуре и спорту Петербурга факт решения подтвердили, но оговорились, что его юридическое оформление еще не завершено.



Фото: Скриншот сервиса «Яндекс. Карты» Фото: Скриншот сервиса «Яндекс. Карты» Поделиться Поделиться







На этом месте несколько лет назад планировалось построить крупный яхтенный центр с упором на экопросветительскую работу. Эта специфика объясняла, почему в проекте будет участвовать ГУП «Водоканал СПб», однако контрольный пакет долей в компании-инвесторе АО «Балтийская школа экологии и спорта» принадлежал частному подрядчику монополиста — АО «Аварийно-спасательный центр Водоканала». В прошлом году, правда, было объявлено о сворачивании этого проекта, и с тех пор город искал нового инвестора.



Как объясняют собеседники «Фонтанки», в итоге было решено, что «экономики в этом нет» и 2 га в конце Тулонской аллеи отдали СПб ГБУ «СШОР по парусному спорту "Крестовский остров"». Эта школа подчиняется администрации Петроградского района и уже успела собрать солидный пул прибрежных точек для развития детского парусного спорта.

При этом сам «Крестовский остров» — это именно районный проект, школа напрямую не подчиняется комитету по физкультуре и спорту, ее деятельность координируется администрацией Петроградского района. На прошлой неделе в ней сменилось руководство. Вместо Натальи Федоровой, тренера российской сборной по парусному спорту на Олимпиаде в Рио-да-Жанейро, школу возглавил Егор Игнатенко, в недавнем прошлом исполнительный директор Санкт-Петербургского парусного союза, а с января этого года он был назначен замдиректора «Крестовского острова» по спортивной работе.

Изначально в планы школы входила тренировка примерно 170 детей, однако позже ее мощности увеличивались. В программе — занятия парусным спортом, виндсёрфингом, кайтингом. Сейчас в ней примерно 300 воспитанников. К примеру, в государственном задании на 2021 год в группе начальной подготовки первого года обучения отведено 129 мест. А в группе высшего спортивного мастерства — 32. При этом в тех проектах, что готовит руководство «Крестовского острова», речь идет уже о 700–800 обучающихся, рассказывают близкие к парусной теме петербуржцы.



«Крестовский остров» начал свою историю с занятия ранее уже обжитого одним из частных яхт-клубов места на Южной дороге https://www.fontanka.ru/2019/09/16/068/. Затем было объявлено о планах по освоению пятна на Бычьем острове, по соседству с землей, отведенной для второй очереди пансиона Минобороны. Со временем военные от идеи строительства там крупного спортивно-рекреационного центра отказались, и теперь уже городские власти ищут варианты для освоения участка.

Как рассказали «Фонтанке» знакомые с проектом специалисты, «Крестовский остров» уже подготовил концепцию амбициозного проекта комплекса водных видов спорта на Бычьем острове. Там планируется в том числе большой бассейн для тренировок юных яхтсменов зимой — с искусственной волной и ветром. Выход на воду будет с двух сторон — в Среднюю Невку и в протоку Гребного канала. Подробности обещают рассказать позже.

Следующее пятно, передаваемое «Крестовскому острову», — скандальный участок возле Лопухинского сада, который многие годы занимала строительная группа RBI. Документально передача пока также не оформлена: прежний собственник приводит в порядок ветхую постройку и благоустраивает прибрежную территорию. Завершить этот процесс планируется уже в июле. Это место предназначается для пока лишь планируемой секции водно-моторного спорта спортшколы.



Кронштадт стал четвертым, и также весьма амбициозным, проектом «Крестовского острова». Его специфика позволяет реализовывать там самые крупные яхтенные проекты, которые недоступны трем первым локациям.

«В этом месте очень хорошая ветровая ситуация, плюс вода — сразу за пирсом. И активного судоходства там нет, так что никакого риска для детей. То есть с точки зрения яхтинга идеальное место, — рассказал «Фонтанке» глава Петроградского района Иван Громов. — Для сравнения: с нынешнего места на Южной дороге нам сейчас только выходить на открытую воду приходится около часа».

Он подчеркивает, что такое удачное место — ценный ресурс и его необходимо делить со всеми жителями города, а не сосредоточиваться на нуждах жителей Петроградского района. Развивать площадку на Тулонской аллее Иван Громов планирует в партнерстве с администрацией Кронштадтского района. Ее глава Олег Довганюк объяснил, что финансироваться проект будет одновременно по линии двух районных учреждений — петроградского «Крестовского острова» и кронштадтского Оздоровительно-спортивного центра.



«Мы вместе с Громовым докладывали об этом проекте губернатору, и он дал добро на него», — рассказывает Олег Довганюк. По его словам, уже в этом году там планируется проводить первые соревнования. Предварительно на то, чтобы привести в порядок захламленную территорию и почистить дно, потребуются небольшие вложения — несколько десятков миллионов рублей. Более масштабные затраты — уже в следующие годы.

Кроме парусного спорта, в котором коллеги из Петроградского района откровенно сильны, признает Олег Довганюк, на площадке на Тулонской аллее планируется развивать и гребные виды спорта. В этом может помочь Кронштадтский кадетский корпус со своими компетенциями. При этом будущий центр водного спорта сможет и сам зарабатывать. Так, в качестве арендаторов там ожидается центр подводных исследований Русского географического общества. Кроме того, глава района не видит причин разрывать отношения и с операторами прогулочных судов, которые исторически работают на причале, который теперь переходит к спортсменам.



Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

