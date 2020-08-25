Фото: Александр Петросян/Коммерсантъ

Минкульт наконец рассказал, что он считает «историческим поселением» в Петербурге, где охраняется все подряд — от кладбищ до небесной линии. Городу прописали неприкосновенные виды и средовые зоны, но южнее Обводного канала особых культурных жемчужин не обнаружили. Успокаивают тем, что «зона отчуждения» этого самого исторического поселения накроет чуть не весь Петербург.

Ясности от Минкульта ждали еще на прошлой неделе, а вообще-то 4 года — именно столько прошло с того момента, как КГИОП начал разрабатывать обоснование границ исторического поселения. В итоге 25 августа появился проект приказа «Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Санкт-Петербург».



Граница эта, судя по графическому материалу, проходит чуть южнее Обводного канала, захватывая Волковское кладбище и территорию вокруг Лиговского до Растанной, далее обнимает парк Екатерингоф и по Екатерингофке идет на север. Затем перепрыгивает на Васильевский остров, идет по Наличной, по ограде Смоленского кладбища, включает всю Петроградскую сторону, крадется по Приморскому проспекту и дальше уже не отдаляясь особо от Невы возвращается к Обводному.

Фото: фрагмент проекта приказа Минкульта

Внутри этого очерченного мелом круга охране подлежит множество всего разного. Из самого простого — объекты культурного наследия федерального и регионального значения. Они и так защищены зонам охраны, но теперь уточняется: даже если памятник исключают из соответствующего реестра, а историческое здание не включают в него — защитный купол нового приказа никуда не девается.



Из менее очевидного — «исторически ценные градоформирующие объекты». Кому не ясно, в приказе уточняют — «объекты исторической застройки, образующие ценную историческую среду кварталов в центральных районах Санкт-Петербурга». Кому и этого не хватает — конкретный список домов в Адмиралтейском (273), Василеостровском (75), Петроградском (151) и Центральном (397) районах. В нагрузку — все исторические здания, пусть и не являющиеся объектами культурного наследия, но построенные до 1917 года включительно. О том, как важны дореволюционные паспортные данные дома, много могут рассказать жители Ремесленной улицы, угодившие под мост Бетанкура или герои других аналогичных историй.



Далее броней накрывают саму планировочную структуру. Начинают с исторических проспектов, улиц, набережных, площадей в количестве 592. Затем прописывают неприкосновенные исторические зеленые насаждения (149), 11 аллей (в диапазоне от Перекопской улицы и квартала 8105 в Кировском районе до Лебяжьей канавки и пр. Добролюбова), 6 исторических кладбищ (оба Волковских, оба Смоленских, Малоохтинское и на острове Декабристов). Отдельно защищают 2 исторические ж/д ветки — Витебского и Выборгского направления.



В целом и так было понятно, что скверы защищены статусом ЗНОП (хотя это не спасает от скандалов), на кладбищах новостроек не ожидается, да и пути РЖД никто особенно разбирать не собирался. Самое интересное — «объемно-пространственная структура», которую нельзя нарушать и в которую входят, например, композиционно-завершенные пространства: реки и каналы с мостами, набережные, площади и улицы с лицевой застройкой.



Чем дальше, чем больше греют сердце формулировки: под охраной находится «ценная историческая среда кварталов», то есть «композиционно организованные внутриквартальные пространства, образованные исторической застройкой». Здесь берегут все — от габаритов и архитектуры зданий до системы озеленения. Больше всего таких кварталов в Адмиралтейском и Центральном районах.



Фото: фрагмент проекта приказа Минкульта Фото: фрагмент проекта приказа Минкульта Фото: фрагмент проекта приказа Минкульта Фото: фрагмент проекта приказа Минкульта Фото: фрагмент проекта приказа Минкульта Фото: фрагмент проекта приказа Минкульта Фото: фрагмент проекта приказа Минкульта



Далее — композиция и силуэт застройки, а точнее доминанты. Причем как существующие (52 наименования от Петропавловского собора до Церкви Богоявления на Гутуевском острове), так и места утраченных — «Спас на Сенной», Введенская церковь, которой с 1932 года нет на одноименной улице, церковь Бориса и Глеба на углу Бакунина и Синопской набережной (снесена в 1975 году) и другие. В приложенной графике видно, что заботят чиновников не столько сами здания — вроде, не 30-е и сносить церкви не планируется. Важны такие вещи как панорамы кругового обзора и — внимание — «бассейн визуального восприятия исторической системы доминант», который, как минимум, накрывает всю Неву.



Фото: фрагмент проекта приказа Минкульта

Поясняется, что охране подлежат «сочетания компонентов исторического городского ландшафта с акцентами и доминантами на фоне неба в пределах видимости», то есть панорамы. Для общегородских доминант этот предел — 11 км, для основных — 6 км. Перечень, как водится приложен, причем со снимками; в нем есть панорамы основных набережных, виды на исторические здания и просто «основные визуальные направления». Причем уточняется: «Объекты дальних планов, расположенные за пределами видимости 6 км, не должны снижать композиционную роль компонентов ближних планов». Заточено, судя по всему, все под людей среднего роста. По крайней мере, определять визуальное восприятие объектов с открытых городских пространств предписано с уровня 1,8 м от поверхности земли.



Фото: фрагмент проекта приказа Минкульта Фото: фрагмент проекта приказа Минкульта Фото: фрагмент проекта приказа Минкульта Фото: фрагмент проекта приказа Минкульта Фото: фрагмент проекта приказа Минкульта Фото: фрагмент проекта приказа Минкульта Фото: фрагмент проекта приказа Минкульта Фото: фрагмент проекта приказа Минкульта





Еще одно: закрепляется сам принцип организации исторического поселения: к застроенным городским пространствам относится 52 % от его территории, к открытым — 33%, к озелененным — 15%.

Фото: фрагмент проекта приказа Минкульта

Границы исторического поселения должны быть отображены в генплане и учитываться при принятии правил землепользования и застройки. При этом приказ определяет разрешенные виды использования участков, предельные параметры участков, а также ряд дополнительных требований. В частности, «информационные стенды, рекламные конструкции, вывески, наружное освещение, автостоянки не должны нарушать предмет охраны исторического поселения». Далее детали — а точнее, детализация по так называемым «средовым зонам», всего их определили 17.

Фото: фрагмент проекта приказа Минкульта

Например, в зонах № 1, 3, 6, 8, 9, 10 и 14 запрещается размещение рекламных и информационных конструкций на крышах зданий, над открытыми городскими пространствами, выше 2 этажа на фасадах. «Информационное поле настенных и отнесенных вывесок должно выполняться из отдельных элементов», «вывески в витринах не должны нарушать прозрачность остекления», «не допускаются окраска и покрытие декоративными пленками всей поверхности остекления» — подобные параметры с вариациями прописаны для всех средовых зон. Где-то установка фонарей и дорожных знаков в границах композиционно завершенных пространств возможна только после положительного заключения КГИОП; где-то это относится и к ремонту мощения (вспоминаем дворы на Римского-Корсакова).



Требования к застройке также варьируются; ограничена высотность в зависимости от зоны и того, где расположен объект — внутри квартала или на уличном фронте. «Сохраняемый или возобновляемый исторический композиционно-пространственный тип застройки определяется совокупностью устойчивых характеристик историко-градостроительной среды, изменение которых запрещается», — написано в постановлении. К таким характеристикам относится множество пунктов: «непрерывный фронт застройки», «незначительная роль высотных акцентов», «преобладание горизонтальных линий», озелененные дворы, брандмауэрная застройка и другое. Прописаны условия организации мансард (с повышением конька не более чем на 1 метр), запреты на оконные проемы в брандмауэрах, а также требование, чтобы неисторический объект капстроительства носил «фоновый характер»; все это — опять же с разбивкой по зонам.



В КГИОП подтвердили, что получили проект приказа Минкульта, он разработан как раз на основании материалов, которые комитет подготовил в 2016 году. «Сложность связана, в первую очередь, с масштабами исторического поселения «Город Санкт-Петербург» и разнородностью исторической среды нашего города, — заявил председатель КГИОП Сергей Макаров. — Регламент по Санкт-Петербургу не может быть сходным с регламентами, которые разрабатывались по историческим поселениям с однородной исторической средой, например, таким, как «Гороховец». У нас стилистическая и градостроительная разнородность чрезвычайно высокая, и невозможно прописать одинаковый регламент для кварталов, которые формировались в разные периоды, например, Адмиралтейской части и Петроградской стороны... Приходится вводить дополнительные термины и процедуры. Конечно, для Министерства юстиции это будет непривычный документ, но мы предполагаем, что до конца года этот приказ будет принят».



«Проект приказа, который мы сейчас рассматриваем, не станет откровением для специалистов, которые работали с этими документами, в том числе в составе рабочей группы Законодательного собрания Санкт-Петербурга, — говорит заместитель Макарова Алексей Михайлов. — Изначально эта работа строилась КГИОП на открытой основе, и все решения, которые в итоге заложены в приказ, известны профессиональной общественности».

Директор Центра ЭКОМ Александр Карпов рассказал «Фонтанке», что основной смысл приказа заключается в более комплексной системе охраны. «Сейчас объекты культурного наследия находятся под защитой в рамках соответствующих охранных зон, — говорит он. — Но если нам приходится выходить за них, этот механизм не подходит. В частности, это относится к сохранению планировочных решений, к межеванию участков — то, что сохраняют в европейских городах. Именно для этого создано понятие исторического поселения». По его словам, в Генплане никаких серьезных изменений в случае принятия документа не должно произойти. Замглавы городского отделения Всероссийского общества охраны памятников (ВООПИиК) Александр Кононов не удовлетворен тем, что границы исторического поселения «заужены», в частности по южной части. «Даже если не говорить о пригородных дворцовых ансамблях, у нас получается, что даже нынешние зоны охраны больше исторического поселения», — говорит эксперт.



Действующее законодательство сейчас не позволяет полноценно сохранять исторические панорамы. Существующий закон только устанавливает норму охраны панорамного вида на 6 километров, однако действует она опять же только в границах зон охраны. Условно говоря, если в метре от этой границы поставить небоскреб, никто запретить этого не сможет.

«После утверждения границ и предмета охраны исторического поселения панорамы и виды города будут охраняться на расстоянии до 10 километров, — говорят в КГИОП. — Это позволит при осуществлении градостроительной деятельности сохранить уникальные протяженные панорамы Санкт-Петербурга, в том числе за границами исторического поселения». В правилах землепользования и застройки высота объекта тоже будет рассчитываться исходя из того, что исторически ценные панорамы и виды должны быть сохранены на глубину до 10 километров. Как это работает — показывает еще один слайд в приказе Минкульта.

Фото: фрагмент проекта приказа Минкульта

Из него видно, что помимо самого исторического поселения очерчена куда более широкая территория его влияния. Градостроительные регламенты внутри этой «кляксы» должны разрабатываться «с учетом суммарных границ, в пределах которых застройка оказывает потенциальное влияние на указанный предмет охраны исторического поселения».



Николай Кудин, «Фонтанка.ру»