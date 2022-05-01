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    Полицейские нашли родителей трёхлетней девочки, потерявшейся в Рыбацком

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    4 комментария

    Родителям пока не вернули трёхлетнюю девочку, потерявшуюся в Невском районе Петербурга, хотя они уже найдены. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе районной администрации 1 мая.

    «Семья проживает в съёмной квартире. В настоящее время девочка находится в доме ребёнка. Решается вопрос о возвращении в семью. Семья в поле зрения полиции раньше не попадала», — уточнили в администрации.

    «Фонтанка» писала, что трёхлетнюю девочку нашли накануне на поляне рядом с опорой линии электропередачи в Рыбацком. Малышка на контакт не шла, о себе ничего не могла рассказать.

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    Комментарии (4)

    Bad robot
    Т.е. девочка потерялась, а родителям как-бы пофиг? И зачем её возвращать таким родителям?
    Pilat
    А сами родители как то объяснили сей факт?
    07A
    Будни Веселого Поселка.
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