Полицейские нашли родителей трёхлетней девочки, потерявшейся в Рыбацком

Родителям пока не вернули трёхлетнюю девочку, потерявшуюся в Невском районе Петербурга, хотя они уже найдены. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе районной администрации 1 мая.

«Семья проживает в съёмной квартире. В настоящее время девочка находится в доме ребёнка. Решается вопрос о возвращении в семью. Семья в поле зрения полиции раньше не попадала», — уточнили в администрации.

«Фонтанка» писала, что трёхлетнюю девочку нашли накануне на поляне рядом с опорой линии электропередачи в Рыбацком. Малышка на контакт не шла, о себе ничего не могла рассказать.

