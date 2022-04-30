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    В Рыбацком на полянке возле ЛЭП нашли трехлетнюю девочку. Полиция просит родителей откликнуться

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    Девочка трехлетнего возраста найдена 30 апреля в Невском районе Петербурга. Ребенок сидел один на поляне рядом с опорой линии электропередачи. Как сообщили «Фонтанке» в экстренных службах, малышка на контакт не идет, о себе ничего сказать не может.

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Есть предположение, что семья девочки может проживать в частном секторе Колпинского района, так как поляна, где ее нашли, находится в Рыбацком, ближе к Металлострою.

    В 45 отделе полиции «Фонтанке» подтвердили, что родители ребенка пока не найдены. Если вы узнали эту девочку на фото и знакомы с ее близкими, просьба позвонить по номеру дежурной части +7 (812) 700‒45‒02.

    Фото: «Фонтанка.ру»

    © Фонтанка.Ру

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