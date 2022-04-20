«Где вы были восемь лет?» Заменят ли петербургские дизайнеры ушедшую Zara

Власти Петербурга хотят открыть на месте иностранных брендов магазины «Сделано в Петербурге». Торговые центры скептично оценивают инициативу и уповают на возвращение зарубежных фешен-гигантов.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





В прошлый раз чиновники хотели сделать Петербург «вторым Миланом» после введения санкций за присоединение Крыма и даже потратили 10 млн на шоурум в Гостином дворе. Дизайнеры не против повторить. Но зарубежные бренды поспешили заявить, что не прочь вернуться.

Об идее модного импортозамещения рассказал глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик на заседании правительства Петербурга 19 апреля. Рассуждая о поддержке малого бизнеса в условиях санкционного давления на экономику, чиновник вспомнил, что Петербург — «исторически колыбель легкой промышленности», а «наличие музеев и театров формируют класс креативных дизайнеров».



«Некоторые большие магазины пошли по пути отбора дизайнеров для размещения на площадях, выбывших из оборота из-за ухода иностранных брендов», — сказал Кирилл Соловейчик, не пояснив однако, кого конкретно имел в виду. Но городские власти «решили стать катализатором» этого процесса. «Мы собрали перечень освободившихся помещений в торговых центрах, собрали перечень дизайнеров, которые готовы развиваться и замещать эти места», — пояснил он.

По словам чиновника, сейчас обсуждаются меры поддержки местных дизайнеров. «В ближайшее время сможем запустить программу «Сделано в Петербурге» в наших торговых сетях и поставить этот вопрос на системные рельсы», — заключил он.

На уточняющий вопрос «Фонтанки», как и что поедет по этим рельсам Кирилл Соловейчик не ответил, сославшись на то, что пока у него «нет конечной конструкции». Но, по информации издания, 21 апреля комитет по промышленной политике организует встречу, в которой примут участие представители торговых центров и дизайнеры.

И та и другая сторона с нетерпением ждёт, что им предложат городские власти, поскольку пока не очень понимают, как реализовать идею.



Возражений несколько. Во-первых, освободившихся от иностранных брендов площадей у крупных торговых центров нет. Zara, H&M и другие сети, которые остановили работу в России, продолжают оставаться арендаторами и платить за аренду, рассказал «Фонтанке» совладелец Fort Group Максим Левченко.

По его словам, компании, закрывшиеся магазины «хотят сохранить рынок и инвестиции». «Совсем ушедших — единицы», — отметил предприниматель, назвав в качестве примера бренд Jack Wolfskin. По словам Левченко, у крупных брендов на российский рынок приходилось 10–15% продаж, и терять эти доходы никто не хочет. Пока фешен-гиганты могут позволить себе оплачивать зарплату сотрудникам во время простоя и пытаются договориться о скидках по аренде. «Это им выгоднее, чем потерять все капиталы, тем более, что площади строились под конкретного арендатора», — говорит он.

Топ-менеджер другого крупного собственника торговых центров подтвердил «Фонтанке», что тоже не получал от зарубежных ретейлеров заявок на расторжение договоров, и сам не намерен инициировать разрыв отношений. «Все хотят вернуться и при первой возможности собираются это сделать», — сказал он. По этой же причине владельцы ТЦ не всегда готовы исполнять рекомендации Минпромторга, который посоветовал ужесточить условия для закрывшихся магазинов иностранных брендов. https://www.fontanka.ru/2022/03/26/70534448/ «Все стараются договариваться, так как есть надежда, что придут обратно. Если поступать с ними жестко, то не придут», — отметил собеседник «Фонтанки».



Но даже если условная Zara примет окончательное и бесповоротное решение закрыть магазин, российские дизайнеры не смогут ее заменить, уверены владельцы ТЦ. «Искусственная конструкция. Не представляю российского дизайнера, который готов освоить такую площадь [как у Zara] и деньги платить [за аренду] хоть как-то соизмеримые», — комментирует топ-менеджер одной из управляющих компаний. Скептично настроен и Максим Левченко. «Чтобы стать полноценным арендатором, у них [местных брендов], как правило, нет инвестиций», — говорит он.

Но даже если городские власти согласятся выделить субсидии, встает другой вопрос — что там продавать. «Производств много, это не ценность. Одежду шьют в Китае, Вьетнаме. Самое сложное — придумать коллекции и постоянно менять, придумать магазины и концепты. Дизайнеры могут открыть бутик в 150–200 м или продавать через соцсети», — говорит Максим Левченко. Придумать русскую Zara можно, но для этого «надо влить несколько миллиардов и [потратить] несколько десятков лет», добавляет он.



По мнению предпринимателя, на площадях таких гигантов, как Zara или H&M, можно разместить разве что мультибренд. В Москве есть успешные примеры. «Например, в ТЦ «Авиапарк» иногда [Ксения] Собчак ездит одеваться», — говорит Максим Левченко. Но сам Fort Group не готов стать инвестором такого проекта. «Это нужно заниматься не своим делом, становиться универмагом одежды», — комментирует он. К тому же такие проекты работают не «вместо», а «вместе»: иностранные якорные арендаторы притягивают трафик, которым пользуются локальные бренды.

В России есть крупные местные ретейлеры, которые работают по той же модели, что Zara, например петербургская «Мэлон Фэшн Груп», напоминает предприниматель. Но и они не готовы оперативно стать заменой ушедшим брендам. «Они сидят рядом с Zara и даже в ней нуждаются», — комментирует Максим Левченко.

Сами дизайнеры тоже сомневаются, что им удастся заменить Zara. «Что стоит за этими громкими заявлениями, что нас ждут на месте Zara и H&M, я не очень понимаю. Если бы мы имели возможность оказаться на этих местах, мы бы там уже были», — говорит дизайнер Ася Когель. Сейчас ее коллекции продаются в мультибрендовых магазинах в 25 городах России, где представлены рядом с европейскими марками, в Петербурге есть шоурум с образцами, также заказы принимаются через Интернет. Предприниматель несколько раз встречалась с представителями торговых центров Северной столицы, но их условия для подобного бизнеса оказались неподъемными.



Но даже если власти Петербурга субсидируют часть арендной ставки, у небольших локальных брендов нет средств, чтобы разработать и сшить коллекцию «в том же огромном размерном ряду и глубине», что у Zara, а также чтобы сделать ремонт и нанять сотрудников, отмечает Ася Когель. Общая экономическая ситуация и ставки по кредитам тоже не располагают к таким вложениям. «Zara у нас не родилась, и даже пока не беременный никто», — подчеркивает дизайнер.

Ася Когель вспоминает, что о модном импортозамещении силами местных дизайнеров власти Петербурга задумывались еще восемь лет назад. Тогда после введения санкций и обвала рубля многие иностранные бренды закрыли магазины, а чиновники стали думать, как сделать Петербург вторым Миланом. В 2015-м в Гостином дворе заработал «Шоурум № 35», который собрал продукцию молодых дизайнеров Северной столицы. На проект власти потратили 10 млн рублей, которые выделили из бюджета депутатской поправкой. За три месяца, пока шоурум работал, 32 петербургских дизайнера продали своих изделий на сумму 4 млн рублей.

Власти назвали опыт успешным, но продолжать не стали. Хотя модельеры, которые принимали в нем участие, также получили возможность побывать на модной выставке в Париже и посетить Финляндию, чтобы изучить опыт фешен-центра для скандинавских дизайнеров. По словам Аси Когель, чиновники хотели запустить такой проект в Петербурге на постоянной основе. Но договориться с комитетом имущественных отношений о выделении помещения, где местные дизайнеры могли бы работать на льготных условиях, не удалось. «Идея правильная. Но за прошедшие годы ее никуда не развили, хотя можно было проект реализовать», — отмечает она.

На следующий день после заявления Смольного испанский ретейлер Inditex, владеющий брендами Zara и Bershka, сообщил, что рассчитывает возобновить деятельность в России, «как только это будет возможным и позволят условия». Впрочем, аналогичное заявление они уже делали месяц назад.

Участники рынка сомневаются, что поводом стало опасение потерять рынок в пользу локальных дизайнеров. Но шансы на перезапуск действительно есть, считает Максим Левченко. Он напоминает, что поставки одежды не попали под санкции, а логистические сложности, из-за которых ретейлеры лишились возможности пополнять коллекции, рано или поздно разрешатся. Наиболее реалистичный срок перезапуска — осень.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

