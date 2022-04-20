Владелец Zara заявил о готовности возобновить работу в России

Испанская сеть магазинов одежды Inditex, владеющая брендами Zara и Bershka, рассчитывает возобновить деятельность в России «как только это будет возможным и позволят условия». Об этом сообщил управляющий Inditex Оскар Гарсиа Масейрас 20 апреля, передает агентство EFE. При этом ретейлер продолжает следить за развитием ситуации вокруг Украины.



Inditex, у которой в РФ насчитывалось более 500 магазинов, в начале марта приняла решение временно прекратить работу на территории России на фоне специальной военной операции на Украине. 16 марта компания уже делала заявление о возможности перезапуска «когда это будет возможно».

