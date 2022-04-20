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    Владелец Zara заявил о готовности возобновить работу в России

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    10 комментариев

    Испанская сеть магазинов одежды Inditex, владеющая брендами Zara и Bershka, рассчитывает возобновить деятельность в России «как только это будет возможным и позволят условия». Об этом сообщил управляющий Inditex Оскар Гарсиа Масейрас 20 апреля, передает агентство EFE. При этом ретейлер продолжает следить за развитием ситуации вокруг Украины.

    Inditex, у которой в РФ насчитывалось более 500 магазинов, в начале марта приняла решение временно прекратить работу на территории России на фоне специальной военной операции на Украине. 16 марта компания уже делала заявление о возможности перезапуска «когда это будет возможно».

    Накануне стало известно, что власти Петербурга хотят заменить ушедшие иностранные бренды продукцией местных дизайнеров под брендом «Сделано в Петербурге».

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    Комментарии (10)

    Мillemelle
    а всё уже! надо было раньше!
    Kit.
    "рассчитывает возобновить деятельность в России «как только это будет возможным и позволят условия»"

    Короче, ничего не поменялось, но "Фонтанка" кликбейтит.
    Софокл Аристархович
    Еще одни умники провести PR-акцию по срочной реализации одежды и вот вновь с новыми силами за денежками из кошелечков покупателей.
    Бизнес и ничего личного! p.s.: и некоторые буквы латинского алфавита совершенно не при чем!
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