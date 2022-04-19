Смольный предложил торговым центрам заменить Zara бутиками местных дизайнеров

«Некоторые большие магазины пошли по пути отбора дизайнеров для размещения на площадях, выбывших из оборота из-за ухода иностранных брендов», — сказал Соловейчик. Однако городские власти «решили стать катализатором».

Петербург — «исторически колыбель легкой промышленности», а «наличие музеев и театров формируют класс креативных дизайнеров», заявил он.

Власти Петербурга хотят заменить ушедшие иностранные бренды продукцией «Сделано в Петербурге». Об этом рассказал глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик на заседании городского правительства 19 апреля.

«Мы собрали перечень освободившихся помещений в торговых центрах, собрали перечень дизайнеров, которые готовы развиваться и замещать эти места», — сказал он.



Сейчас обсуждаются меры поддержки местных дизайнеров. «В ближайшее время сможем запустить программу «Сделано в Петербурге» в наших торговых сетях и поставить этот вопрос на системные рельсы», — заключил чиновник.

