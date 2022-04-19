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    Смольный предложил торговым центрам заменить Zara бутиками местных дизайнеров

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    10 комментариев

    Власти Петербурга хотят заменить ушедшие иностранные бренды продукцией «Сделано в Петербурге». Об этом рассказал глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик на заседании городского правительства 19 апреля.

    Петербург — «исторически колыбель легкой промышленности», а «наличие музеев и театров формируют класс креативных дизайнеров», заявил он.

    «Некоторые большие магазины пошли по пути отбора дизайнеров для размещения на площадях, выбывших из оборота из-за ухода иностранных брендов», — сказал Соловейчик. Однако городские власти «решили стать катализатором».

    «Мы собрали перечень освободившихся помещений в торговых центрах, собрали перечень дизайнеров, которые готовы развиваться и замещать эти места», — сказал он.

    Сейчас обсуждаются меры поддержки местных дизайнеров. «В ближайшее время сможем запустить программу «Сделано в Петербурге» в наших торговых сетях и поставить этот вопрос на системные рельсы», — заключил чиновник.

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    Комментарии (10)

    274454490
    Всегда так интересно читать подобные предложения. Можно подумать, что до этого всем россиянам было категорически запрещено чем-либо торговать и предпринимателям строили всевозможные козни.
    На самом деле море мест в аренду, бери - не хочу.
    Kit.
    Кокс в эквадорских бананах таки дошёл до адресата?
    BobCat2
    Ну если дизайнеры смогут арендовать эти площади, то что мешает? Но почему-то я уверен, что они не потянут финансово. Ну и смысл тогда воздух такими идеями сотрясать?
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