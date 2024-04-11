Ушедшие со скандалом Adidas, Puma, Reebok возвращаются в Россию. Сколько они теперь стоят

Магазин открылся на месте старого Adidas Фото: Павел Красоткин / 72.RU Поделиться Поделиться





В российских городах открывают магазины, где продают коллекции Adidas, Puma, Reebok. По стране их будет больше трехсот. Например, в Тюмени магазин открылся на том же месте, где арендовали площади дисконт-центры Adidas до того, как уйти из России. Но вывески теперь другие. Брендов в названии нет, на единственном магазине на этаже теперь только скромная надпись: «lamoda sport outlet». Именно эта компания завозит брендовые вещи по параллельному импорту. А кроме нее продукцию Adidas и Reebok, несмотря на их уход с российского рынка, продает новая сеть ASP, запущенная Lestate, дистрибьютором западных спортивных брендов. Эта компания уже продает одежду и обувь от Nike — еще одного зарубежного ретейлера, решившего свернуть бизнес в РФ.

Наши коллеги из 72.RU побывали в магазине и рассказывают, как возможно привезти вещи в Россию и, самое главное, что там продается. Спойлер: цены здесь отнюдь не самые низкие. Как это стало возможно? Напомним, что эти бренды ушли из России по политическим причинам, однако в законодательстве есть лазейка. Называется она параллельный импорт. Если вы до сих пор не знали механизма его действия, то он очень прост. Производитель условного Adidas не продает вещи напрямую в Россию, а отдает их посредникам. Те, в свою очередь, уже торгуют с импортерами.



— Это продажи российскими юрлицами товаров, которые они покупают за рубежом для перепродажи в России. А наценка может быть и 100% , и 200% — это логично и естественно, поскольку есть куча проблем с маркировкой, логистикой, рубль стал дешевле, — рассказал нашим коллегам из MSK1.RU финансовый эксперт и автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

Обстановка внутри магазина. Среди рабочего дня здесь не очень многолюдно Фото: Павел Красоткин / 72.RU Поделиться Поделиться





Именно поэтому цены могут быть разными.

В России реализацией Adidas, Puma, Reebok занимается компания «Купишуз». Ей же принадлежит бренд Lamoda. Также предпринимателя связывают с магазином «Стокманн». Владеет компанией предприниматель Яков Панченко.

Немного цифр. В 2022 году компания «Купишуз» отчиталась о выручке 61,3 миллиарда рублей при чистой прибыли 10,7 миллиарда . Более свежих данных пока нет.



Магазины открываются по всей стране. Естественно, что первыми покупателями брендированных вещей стали москвичи. Компания объявляла о планах об открытии трехсот точек в разных регионах России. Сделать они это планировали за три года. А что уже есть сейчас, покажем.



Что продают? Магазин разделен на три зоны: одежда для мужчин, женщин и детей. Там, в свою очередь, есть подразделы — как раз на каждого производителя. Больше всего в магазине выбора вещей из коллекций Adidas. Они же, такое ощущение, и самые дорогие. Есть и Sale, но и тут ценники не такие, как ожидали покупатели.

Попробуем угадать стоимость футболки. Предположите ее, а потом сосчитайте, сколько в итоге вы угадали. Результатом можно поделиться в комментариях Фото 1: Павел Красоткин / 72.RU Фото 2: Павел Красоткин / 72.RU Поделиться Поделиться





Купили бы себе такие штаны? Фото 1: Павел Красоткин / 72.RU Фото 2: Павел Красоткин / 72.RU Поделиться Поделиться





Или такую кофту? Фото 1: Павел Красоткин / 72.RU Фото 2: Павел Красоткин / 72.RU Поделиться Поделиться





Футболка от Reebok Фото 1: Павел Красоткин / 72.RU Фото 2: Павел Красоткин / 72.RU Поделиться Поделиться





И футболка от Adidas. Почувствуйте разницу Фото 1: Павел Красоткин / 72.RU Фото 2: Павел Красоткин / 72.RU Поделиться Поделиться





— Такое ощущение, что тут то же самое, что в «Спортмастере». Помнишь, мы там такие же штаны покупали, — обсуждают между собой мужчина и женщина, пришедшие в магазин.

Конечно, если немного порыться, то можно найти вещи стоимостью около двух-трех тысяч рублей. Это касается именно бренда Adidas, потому что остальные два представлены в другом сегменте, в другой стороне магазина.

Еще немного о ценах. Прогуляться в такой оригинальной олимпийке будет стоить почти 8 тысяч рублей Фото: Павел Красоткин / 72.RU Поделиться Поделиться





Спортивные брючки — стоят в районе 4,5 тысячи рублей Фото: Павел Красоткин / 72.RU Поделиться Поделиться





Спортивные шорты — больше шести тысяч Фото: Павел Красоткин / 72.RU Поделиться Поделиться





Есть футболки и с невысокими ценами Фото: Павел Красоткин / 72.RU Поделиться Поделиться





Возникает ощущение, что бренды как раз и поделены по ценовым сегментам. Не самый бюджетный Adidas, чуть дешевле вещи Puma и вполне доступные Reebok. Впрочем, в примерочные относят то, что по нраву. Молодежь, которая пришла сюда, на полном серьезе обсуждает закуп к летнему сезону.



— Вот адидасовская вроде полегче, я к лету готовлюсь, обещают жару. Хотя по цене она подороже, но возьму ее, — дискутируют молодые люди.

Отдельные полки в конце магазина выделены под обувь. Продают здесь специализированные кроссовки для спортсменов, кроссовки для повседневной носки и кеды. Интересное наблюдение: снова покупателя «топят» в Adidas. На них и на бренд Puma коробки и ценники выставлены сразу. В Reebok надо покопаться, чтобы найти обувь нужного размера, — кроссовки расфасованы по отдельным ячейкам.

Стоимость кроссовок — 30 тысяч рублей. Отметим, что они спортивные, для баскетбола — отсюда, может быть, и такая цена Фото: Павел Красоткин / 72.RU Поделиться Поделиться





Эти кроссовки также под брендом «спорт» Фото: Павел Красоткин / 72.RU Поделиться Поделиться





А это кеды для повседневной носки Фото: Павел Красоткин / 72.RU Поделиться Поделиться





Reebok стоит дешевле Adidas Фото: Павел Красоткин / 72.RU Поделиться Поделиться





Покупателей в магазине не сказать, что много — надо всё же делать скидку на разгар рабочего дня. Но в определенные промежутки времени очереди к кассам выстраиваются, и люди уходят с брендированными вещами.



Напоследок собираем образ, как на витрине. Женский (он слева) обойдется в 35 095 рублей. Мужской, справа, — в 25 696 рублей Фото 1: Павел Красоткин / 72.RU Фото 2: Павел Красоткин / 72.RU Поделиться Поделиться





Цены в магазине достаточно сильно выросли. Впрочем, поклонников брендовых вещей это, видимо, не сильно отпугивает от того, чтобы выложить пару-другую тысяч за футболку или штаны. Хотя закупиться в магазине сможет каждый, ведь цены здесь разные — от десятков тысяч до просто тысячи рублей. Стоит ли того — решать вам.