«Нет своей ткани, кроме бязи и брезента». Почему отечественный fashion-ретейл не готов заменить Zara и H&M

Александр Погожев/«Коммерсантъ» Фото: Поделиться Поделиться





Опасения, что западные санкции могут оставить россиян в буквальном смысле без штанов, возникли из-за массового закрытия магазинов иностранных fashion-брендов. После начала спецоперации на Украине прекратили работу Zara, Mango, H&M, Uniqlo. Накануне их примеру последовала польская LPP Group (Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay).

О том, что отечественные компании не допустят перебоев с поставками одежды для россиян, заявил министр промышленности Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 1». «Называются какими-то международными или английскими словами, а по факту это российские бренды, производятся в России и поставляются еще за рубеж. Поэтому компетенций у нас достаточно, и каких-то перебоев в этом направлении мы не предвидим», — обосновал свой тезис чиновник. «Фонтанка» спросила тех, кого имел в виду министр, но оптимизма в ответах не услышала.



Тезис № 1: «По факту, это российские бренды»

Многие магазины одежды, чьи марки пишутся латинскими буквами, действительно принадлежат российским компаниям. Но назвать то, что они продают, отечественным продуктом можно с большой натяжкой. По данным таможенной статистики, в 2021 году в Россию ввезли одежду и обувь на сумму 17,6 млрд долларов, или 1,3 трлн рублей. Весь fashion-рынок Fashion Consulting Group оценивала в 1,83–1,85 трлн рублей. По данным экспертов, доля российского производства в модном бизнесе — лишь 25 % . 40 % производится в Китае, далее идут Бангладеш ( 10 % ), Вьетнам ( 8 % ), Италия ( 8 % ), Турция (6 %).

Оценки подтверждают сами сети. Так, у ретейлера Baon в России производится 20 % ассортимента, тогда как остальное — в Азии и Турции. У Finn Flare на фабрике в Москве выпускается 25 % продукции.

Но даже то, что шьется в России, имеет внушительную импортную составляющую. «Ткани — импортные, фурнитура — импортная, нитки — импортные. Наши только швеи, да и они в большом дефиците», — комментирует президент Finn Flare Ксения Рясова. К идее импортозамещения топ-менеджер относится скептически. «В России не производятся ткани, кроме бязи и брезента», — говорит она и добавляет, что заниматься налаживанием выпуска — не задача ретейла.



По словам коммерческого директора сети Baon Анны Сироткиной, доля импортной составляющей в произведенной в России одежде — более 50 %. Есть группы товара, в которых ситуация лучше. Например, футболки шьются из российского полотна. Но, к примеру, платья — только из импортного сырья, по ним локализация — лишь само производство. Ткани и фурнитура везутся, как правило, из стран Юго-Восточной Азии. Но пряжа поставлялась из Европы. «На российском производстве был смысл работать с хорошими дизайнерскими, качественными пряжами — итальянскими, немецкими. Сейчас наши поставщики ищут логистические возможности и замену в Турции», — рассказывает Анна Сироткина.

Кроме того, по ее словам, российские фабрики работают на импортном оборудовании: «Все вязальные машины в основном европейские. Что будет с запчастями и самой возможностью обновления — большой вопрос».

«В нашей отрасли импортозамещение — это миф. Чтобы обеспечить возможности по производству, нет легкой промышленности, даже легонькой особо нету», — заявил директор департамента развития Melon Fashion Group (Zarina, be free, Love Republic, sela) Игорь Мальтинский в ходе делового завтрака BestBreakfast 30 марта. Так называемые «крафтовые бренды» с несколькими десятками магазинов тоже используют материалы совсем не российского производства, добавил он.



Есть проблема и с кадрами. «Открыть производство в Петербурге не так просто, тут мертвый рынок труда, все профильные вузы закрываются, уже ни закройщиков, ни портных просто нет», — рассказывала «Фонтанке» Анастасия Немаева, генеральный директор Concept Group (сети Concept Club и Acoola).

Тезис № 2: «Перебоев с одеждой не будет»

По словам участников рынка, они уже есть. И такие, что время пандемии и первого локдауна в Китае ретейл готов вспоминать с ностальгией. «В начале марта мы потеряли все возможности, связанные с использованием гарантийных инструментов, умерли истории, связанные с аккредитивами и банковскими гарантиями, на нашем рынке было много рублевых контрактов, которые тоже в один день умерли, — отметил Игорь Мальтинский. — [Логистика] стала значительно длиннее, дороже и сложнее в управлении». Melon Fashion Group корректирует маршруты 3–4 раза в день, чтобы товар просто доехал и магазины не остановили работу.

Перебои фиксирует и Finn Flare. «Есть контейнер, который не пришел с декабря, есть контейнер, который не пришел с января. Коллапс транспортный колоссальный», — говорит Ксения Рясова.



У Baon коллекция весна-лето уже в магазинах. Но компания не исключает трудностей с поставками осенне-зимней коллекции 22/23. Проблемы с морской логистикой неизбежно приведут к увеличению нагрузки на железные дороги. «Проблемы были уже весной на таможенных постах, что будет в августе — пока не ясно, но очень надеемся, что какие-то действия предпринимаются, чтобы разгрузка происходила быстрее», — комментирует Анна Сироткина.

Займут ли российские сети места ушедших иностранных брендов?

Пока российские ретейлеры особой радости от ухода иностранных конкурентов не ощутили. Так, в Baon увидели рост продаж в первые три недели марта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но теперь спрос снова ушел в минус. «Есть ощущение, что народ просто вкладывался, ходили скупали все бренды, которые вот-вот уйдут, но и российские тоже», — комментирует Анна Сироткина.

«Последние 10 дней падаем к прошлому году. Ажиотаж спал, наступило отрезвление, люди стали экономить. Ничего позитивного нет», — соглашается Ксения Рясова. Кроме того, уходящие бренды успели «снять сливки». Свидетельством тому, к примеру, — огромные очереди в магазины Uniqlo. За три недели марта японский бренд мог сделать выручку за 2–3 месяца, считает Игорь Мальтинский.



О том, что российские ретейлеры займут площади ушедших с рынка конкурентов, речь пока не идет. «Мы готовы открывать магазины, но мы не можем в один день превратиться из компании, которая занимала в ТЦ 2 тыс. кв. м, в компанию, которая занимает 6 тыс. кв. м», — отмечает Игорь Мальтинский. Да и уверенности, что расширение будет востребованным в условиях экономического кризиса, нет. «Мы готовы что-то сделать, другое дело — для кого? Все аналитики говорят, что в первые 2–3 месяца [кризиса ] хорошая ситуация, всё интересное начинается позже», — комментирует топ-менеджер.

Ксения Рясова оставила вопрос о возможности заменить закрывшиеся магазины российскими без комментария.

Вернутся ли иностранные магазины?

Часть иностранных брендов со временем может возобновить работу, не исключает Анна Сироткина. «Нам бы хотелось в конкуренции работать, конкуренция стимулирует и заставляет становиться лучше и в качестве, и дизайне, и ценах», — подчеркивает она.

По словам топ-менеджера, Baon готов расширять ассортимент и работать на замещение. Но на расширение ассортимента нужны кредиты на адекватных условиях. «Для крупного бизнеса, к сожалению, нет такого рода поддержки, а это действительно дало бы возможность увеличить объемы закупки, а спрос на наш товар точно будет», — отмечает Анна Сироткина.

