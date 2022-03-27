«Перебоев с одеждой не предвидим». Минпромторг уверен в российском производителе

Отечественные компании не допустят перебоев с поставками одежды для россиян, считает министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.



«Называются какими-то международными или английскими словами, а по факту это российские бренды, производятся в России и поставляются еще за рубеж. Поэтому компетенций у нас достаточно, и каких-то перебоев в этом направлении мы не предвидим», — заявил Мантуров 27 марта в эфире «Россия 1».



Еще недавно петербуржцы стояли в очередях в магазины уходящих иностранных брендов. Теперь же губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о снижении потребительского ажиотажа. Хотя крупы и сахар в городе еще скупают.

