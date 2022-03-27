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«Перебоев с одеждой не предвидим». Минпромторг уверен в российском производителе

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Отечественные компании не допустят перебоев с поставками одежды для россиян, считает министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Называются какими-то международными или английскими словами, а по факту это российские бренды, производятся в России и поставляются еще за рубеж. Поэтому компетенций у нас достаточно, и каких-то перебоев в этом направлении мы не предвидим», — заявил Мантуров 27 марта в эфире «Россия 1».

Еще недавно петербуржцы стояли в очередях в магазины уходящих иностранных брендов. Теперь же губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о снижении потребительского ажиотажа. Хотя крупы и сахар в городе еще скупают.

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Комментарии (12)

Леонтий
Из шкуры молодого дерматина отличные вещи шьются.
daisychain
Точно-точно! Вот при СССР никаких проблем с одеждой не было - на всех были отличные серые шерстяные брюки, теплые панталоны с начесом, модные резиновые боты и байковые рубашки в клеточку.
А какие отличные были шапки-ушанки из заячьего меха - заодно и беспризорных котов на улице было раз-два и обчелся. У всех женщин были прекрасные норковые шубы из синтетической собаки.
Экскомьюникадо
Чётко от работало антикризсные ввереное Денису Мантурову министерство. Понимаю, что люди работют день и ночь максимально невилируя враждебные санкции, спасибо г-ну Мантурову и отдельно за предоставленые возможности Владимиру Владимировичу Путину!
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