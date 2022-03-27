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Губернатор Петербурга заявил о снижении потребительского ажиотажа, хотя крупы и сахар ещё скупают

Повышенный спрос на ряд продуктов в Петербурге ещё остается, но в целом потребительский ажиотаж снижается, заявил губернатор Александр Беглов.

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«Благодаря совместной работе правительства и торговых организаций потребительский ажиотаж снижается. Ещё есть повышенный спрос на отдельные продукты длительного хранения: муку, крупы, макароны, сахар. Все эти товары производятся в России, из отечественного сырья и в необходимых объёмах. Посетили ряд производств и убедились, что предприятия работают в обычном режиме и запасов достаточно», — написал Беглов 27 марта на своей странице «ВКонтакте».

Кроме того, по словам градоначальника, в Петербурге создаются условия для строительства новых производств, которые обеспечат новые рабочие места и устойчивость вне зависимости от внешних факторов.

Как писала «Фонтанка», ФАС возбудила дело против «Пятёрочки» и «Магнита». Сахара на полках не было, а на складах его нашли.

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Комментарии (42)

Леонтий
Сейчас время такое наступило:улучшения невозможны.А наш
губернатор ещё и умом не блещет.
allyouneedislove
правительство тут вообще не причём
люди боялись самого страшного, что могло бы быть - мобилизации
а раз её нет, то можно расслабить булки
ShkVAl
Кто знает: что губернатор улучшил?
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