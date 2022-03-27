Губернатор Петербурга заявил о снижении потребительского ажиотажа, хотя крупы и сахар ещё скупают

«Благодаря совместной работе правительства и торговых организаций потребительский ажиотаж снижается. Ещё есть повышенный спрос на отдельные продукты длительного хранения: муку, крупы, макароны, сахар. Все эти товары производятся в России, из отечественного сырья и в необходимых объёмах. Посетили ряд производств и убедились, что предприятия работают в обычном режиме и запасов достаточно», — написал Беглов 27 марта на своей странице «ВКонтакте».



Кроме того, по словам градоначальника, в Петербурге создаются условия для строительства новых производств, которые обеспечат новые рабочие места и устойчивость вне зависимости от внешних факторов.

