ФАС возбудила дело против «Пятерочки» и «Магнита». Сахара на полках не было, а на складах его нашли

В Воронежской области региональное УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении «Пятерочки» и «Магнита». Сети магазинов заподозрили в «сахарном сговоре», сообщает пресс-служба ведомства 24 марта.
Дело открыли после проверки, проведенной сотрудниками управления совместно с прокуратурой в связи с многочисленными жалобами граждан.
Установлено, что компании синхронно не поставляли в магазины сахар-песок, «поддерживая ажиотажный спрос». В то же время у них на складах «обнаружены значительные запасы».
В случае установления вины «Пятерочке» и «Магниту» грозят оборотные штрафы.
Дефицит сахара наблюдается и в петербургских магазинах. За последние две недели ситуация усугубилась, а цены выросли. «Фонтанка» выяснила, что происходит на «сахарном рынке».