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ФАС возбудила дело против «Пятерочки» и «Магнита». Сахара на полках не было, а на складах его нашли

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В Воронежской области региональное УФАС возбудило антимонопольное дело в отношении «Пятерочки» и «Магнита». Сети магазинов заподозрили в «сахарном сговоре», сообщает пресс-служба ведомства 24 марта.

Дело открыли после проверки, проведенной сотрудниками управления совместно с прокуратурой в связи с многочисленными жалобами граждан.

Установлено, что компании синхронно не поставляли в магазины сахар-песок, «поддерживая ажиотажный спрос». В то же время у них на складах «обнаружены значительные запасы».

В случае установления вины «Пятерочке» и «Магниту» грозят оборотные штрафы.

Дефицит сахара наблюдается и в петербургских магазинах. За последние две недели ситуация усугубилась, а цены выросли. «Фонтанка» выяснила, что происходит на «сахарном рынке».

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Комментарии (23)

pulkovoserg
Хотел сварить борщ. Кило капусты в пятерочке 189 рублей. Ушел ни с чем. Беглов! Ты просил говорить о завышенных ценах - говорю здесь, т.к. все остальное заблокировано.
Либо снижайте цены, либо магазины начнут работать навынос.
Parallax
В ближайшей пятерке сахар никогда не выводился и особого ажиотажа вокруг как-то не видел, но может просто всё пропустил.)
Главный спец по технике консервации
Так этож бабки телегами все скупили! Потому и на полках нет.
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