Сахар есть? А если найду? Дефицитный продукт стал инструментом для биржевых игр

Фото: Алексей Мальгавко / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





По прошествии двух недель ситуация только усугубилась: сахара в магазинах как не было в свободном доступе, так и нет. Хотя продавцы клянутся, что вот только утром по новой до отказа забили полки. А там, где он всё-таки завалялся, цена на килограммовую пачку просто страшная — 139 рублей.

Объяснилось загадочное исчезновение сахара просто — он стал биржевым товаром.

Спрос у сетей вырос в 8 раз

Признаемся честно — поначалу мы думали, что виновниками дефицита могут быть сами производители сахара, сократившие его выработку, или неурожайный на сахарную свеклу год.



Но нет. «По состоянию на 01 февраля этого года переработано 37,5 млн тонн сахарной свеклы урожая 2021 года и произведено 5,40 млн тонн сахара, что на 0,41 млн тонн больше уровня прошлого года», — говорится на сайте Союзроссахара.





Более того, на сегодняшний день заводы сахар вообще не производят, рассказала «Фонтанке» Светлана Тихонова, представитель группы компаний «Русагро».

«Сезон производства сахара занимает всего четыре месяца, он закончился уже в декабре, то есть до того, как пошел этот ажиотаж. Сколько произвели, столько произвели. Новая сахарная свекла вырастет только к сентябрю. И начнется новый производственный сезон», — говорит Тихонова.

Единственное, что могут делать производители в ответ на ажиотаж вокруг сахара, — это наращивать объемы отгрузки со складов. «Мы увеличили объем отгрузки на 20 % , но спрос у сетей вырос в 8 раз. При этом непонятно, вырос ли это именно потребительский спрос или сети делают запасы. Насколько они отгружают их в магазины, это уже другой вопрос», — говорит представитель компании «Русагро».

По словам Светланы Тихоновой, запас сахара на складах производителей рассчитан таким образом, чтобы его хватило до начала нового сезона. Но этот расчет работает только при обычном уровне потребления. Нетрудно сообразить, что при таком бешеном спросе на сахар и увеличении объемов его отгрузки запасы на складах иссякнут существенно раньше, чем вырастет и пойдет в переработку новая свекла.



Чисто гипотетически, у заводов есть возможность производить сахар из сырца — импортного сахарного тростника. Еще лет 10 назад, говорит Светлана Тихонова, «когда в России не выращивали особо много сахарной свеклы», эта схема была вполне рабочей. Понятно, что на сегодняшний день такой возможности производители лишились.

«Вообще это надуманный ажиотаж. Среднестатистическое потребление сахара на российском рынке таково, что запасов точно бы хватило до сентября. Тем более что раньше 8 % всего произведенного в России сахара уходило на экспорт, а сейчас он остается внутри страны», — поясняет Тихонова.

Зафиксировать цену на уровне 47 рублей за кило

Купить сахар у оптовых поставщиков тоже никакая не проблема. Из всех, кого обзвонила «Фонтанка», каждый был готов «привезти хоть 20 тонн». Да, ценник грабительский — товар отдают в среднем по 95 рублей за килограмм.

«Уже недели три такая цена. Заводы поднимают. У каких мы покупаем? У разных», — нехотя поделился оптовик компании «Титул».

«Сахар вырос в цене», — сам того не зная, подтвердил его слова Роман из компании «Березка фуд», которая перекупает сахар у крупных оптовиков.



Иными словами, сахарная лихорадка заставила работать правило Джона Кейнса — неистовый спрос породил предложение. По той цене, по которой его готовы брать потребители.

На этом фоне странновато выглядит февральское сообщение Минсельхоза о том, что «ключевые производители сахара в России зафиксировали отпускные цены в соответствии с рекомендациями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Минсельхоза на уровне 47 рублей за 1 кг до 31 июля 2022 года включительно». Психологический рубеж пройден, причем гигантскими шагами: на сегодняшний день цена на сахар выросла вдвое. И это уже неоспоримый факт.

Пойдите на базу — всё купите сразу

Но вы уж определитесь — вам шашечки или ехать? Ведь пусть и вдвое дороже, сахара в продаже — завались, просто надо знать, где искать.

Тем, кто плохо помнит предприимчивые 90-годы прошлого столетия, эта хитрость, пожалуй, и неизвестна. А вот те, кто потолкался в очередях и погонялся за дефицитом, знают — за ним надо идти не в магазин, а прямиком на базу.

«На сегодняшний день мы поставляем сахар на Салова, на Калининскую базу. В больших объемах — от 5–10 тонн туда возим каждый день. Там всё есть. В принципе, всё происходит так же, как и было: сколько раньше сахара возили заказчику, столько возим и сейчас. Там кучи этих складов — от мешка можно купить до пачки», — рассказал «Фонтанке» оптовик по имени Владимир из компании «Антей».



Исчезновение сахара из магазинов Владимир объяснил уклончиво, загадочной фразой: «У каждого поставщика свои какие-то там вещи».

Сахар — это биржевой товар

Всё встало на свои места, когда «Фонтанка» дозвонилась до поставщика продуктов для социального питания. По его просьбе мы не публикуем ни его имя, ни название предприятия, которое он представляет:

— Я могу поделиться с вами непосредственно своим опытом, потому что мы тоже очень нуждаемся в сахаре. Да, нам тоже говорят, что его запасы в стране на 13 процентов превышают его годовую потребность, несмотря на то, что прошло всего три месяца текущего года. Но если говорить о практике, это всё носит спекулятивный характер. Уже сейчас с нашей возможностью закупки в большом объеме он стоит 98 рублей — нефасованный в мешках по 50 килограммов. Но даже тем поставщикам, с которыми мы работаем годами, можно утром позвонить и нарваться на такой ответ: «Вы знаете, мы сегодня не работаем. Нам просто сказали сидеть. Сахар — это биржевой товар. Вы должны понимать, что если сегодня мы его продадим на 100 рублей, то завтра, чтобы купить его, нам нужно будет заплатить 140. Так мы не заработаем. Кроме того, отменили все отсрочки платежей и работают только по предоплате. Добили нас поставщики тем, что ограничили объем отгрузки в одни руки, условно вместо 4 тонн отгружают 2».



По словам собеседника «Фонтанки», стремительный рост цен на продукты он наблюдает с самого начала пандемии: «Подобная ситуация не только с сахаром, она везде: бумага, гречка, рис, зеленый горошек. Если сейчас правительство к нам лицом не повернется и не проиндексирует цены, социальное питание умрет».



Наталья Вязовкина,

«Фонтанка.ру»