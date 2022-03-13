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В Uniqlo снова стоят очереди. В этот раз — на вход в магазин

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В Петербурге в магазине одежды Uniqlo 13 марта опять выстроились очереди. «Фонтанка» подсчитала, что в 15:30 перед входом в точку продаж в ТРК «Галерея» выстроились около 50 человек.

Фото: «Фонтанка.ру»
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Впрочем, поток желающих купить одежду перед закрытием магазина движется достаточно быстро. Молодой человек в середине очереди рассказал, что он стоит здесь около семи минут.

Ранее стало известно, что бренд Uniqlo решил остановить свою работу в России, несмотря на недавние обещания не уходить из страны. Очереди в Uniqlo появились через несколько часов после объявления о закрытии магазинов.

Фото: «Фонтанка.ру»

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Комментарии (16)

266410437
Сахара нет ни в одном магазине в районе, уже начинает напрягать.
В Магните кассы уже сами больше нормы штук в руки товара не пробивают-))
кошачьего Вискаса уже кучку купить не дают. Приплыли.
266122490
мда. городок спб. уважения к себе нет. нет достоинства. стоять во второсортные магазины в очереди, стоять в макдак в очереди... самим не противно? если бы вы всей страной проишнорировали их уход - вот это был бы демарш, протест. а так, как сявки. противно
07A
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