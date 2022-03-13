В Uniqlo снова стоят очереди. В этот раз — на вход в магазин

В Петербурге в магазине одежды Uniqlo 13 марта опять выстроились очереди. «Фонтанка» подсчитала, что в 15:30 перед входом в точку продаж в ТРК «Галерея» выстроились около 50 человек.

Впрочем, поток желающих купить одежду перед закрытием магазина движется достаточно быстро. Молодой человек в середине очереди рассказал, что он стоит здесь около семи минут.

Ранее стало известно, что бренд Uniqlo решил остановить свою работу в России, несмотря на недавние обещания не уходить из страны. Очереди в Uniqlo появились через несколько часов после объявления о закрытии магазинов.