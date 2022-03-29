Владелец брендов Reserved и Cropp закрывает магазины в России

Польский производитель одежды LPP Group объявил о закрытии магазинов в России. Об этом 29 марта говорится в заявлении на сайте компании.



«С завтрашнего дня на российском рынке будут закрыты все магазины брендов LPP», – сказано в сообщении. Ранее из-за санкций компания объявила о приостановке деятельности и поставок в РФ.



LPP Group владеет брендами Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay.



Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров выразил уверенность, что отечественные компании не допустят перебоев с поставками одежды для россиян. «Называются какими-то международными или английскими словами, а по факту это российские бренды, производятся в России и поставляются еще за рубеж. Поэтому компетенций у нас достаточно, и каких-то перебоев в этом направлении мы не предвидим», – заявил министр.

