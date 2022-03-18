«Вышибли телефон из рук. Уронили на пол. И наручники надели сверху». Журналист Светлана Прокопьева рассказала об обыске

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Силовики работали в том числе в квартире политика Льва Шлосберга и в доме журналиста Светланы Прокопьевой, которую в 2020 году осудили за авторскую колонку на псковском «Эхе» по статье «Оправдание терроризма». «Фонтанка» смогла поговорить с коллегой, несмотря на то, что у неё снова изъяли всю технику.

В ЕС приговор Прокопьевой был назван примером репрессий. «Здесь вопрос о соблюдении законов», — комментировал приговор пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, уточняя, что нет никаких оснований говорить о «недоверии российского общества судебной системе». В защиту Прокопьевой высказывались многие профессиональные союзы. В том числе и Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленобласти.



— Светлана, что произошло?

— В 7 утра ко мне в деревню (частный дом в д. Бехтерево под Псковом. — Прим. ред.), где я спала, никого не трогала, я тут со своей кошкой сижу уже несколько дней, ворвались эти... Куча мужиков во главе с майором Бойковым, который приезжает ко мне на каждый обыск. Не знаю, почему именно он. Но каждый раз он роется в моих трусах с большим удовольствием. Из документов следует, что дело якобы ведет некая Маргарита Бучинская. По крайней мере, формально опрос проводила именно она. Бойков же делал обыск. Именно он подсказывал Бучинской, что именно надо у меня забрать. Забрали всю технику, включая электронную книжку, которая не имеет доступа к Интернету. И мобильный роутер дачный унесли.

— Действительно вам выбили дверь?

— Ага. Сломали ее. Дверь деревянная. Теперь дом будет не закрыть…

— А почему вы не открыли?

— А потому что не просили. Вышибли сразу. Просто с ходу.

— Действительно к вам применили силу?

— Да. Меня положили на пол. У меня вышибли телефон из рук. Уронили на пол, элегантно устроив подсечку. Сделал это один из этих бравых собровцев под 2 метра ростом. В шлеме, в бронежилете опрокинул меня всю такую в пижаме прямо на пол. И наручники надели сверху. Первый раз в жизни посидела в наручниках.



— Долго в наручниках пришлось оставаться?

— Минут десять. Потому, что я на них смотрела как на идиотов. Говорю им: «Ну, и кого я из вас тут сейчас побеждю?» (Смеётся.) «Куда я теперь скроюсь-то?!» Они переглянулись и сняли.

— Вы были одна в доме? Где ваш супруг?

— Я была с кошкой. Что у меня происходит в квартире в Пскове, я не знаю. У меня нет связи с моим мужем. Он не отвечает на телефон. Боюсь, что у него тоже абсолютно всё забрали. Нет никакой связи. Ещё никто из друзей до него не доехал, чтобы узнать…

— Чем объяснили свои действия гости?

— Уголовное дело по статье 128.1 УК РФ «Клевета». Кто-то где-то что-то написал про местного губернатора (Михаил Ведерников, в 2018 году сменил Андрея Турчака. — Прим. ред.). Я не знаю, о каком сообщении идёт речь. Я не знаю телеграм-канал, который упоминается в постановлении на обыск. Я на него не подписана, не читаю, тем более не администрирую. Как я не администрирую ни один телеграм-канал. И я спрашиваю эту самую дознавателя Маргариту: «Вы же дело ведёте. О чём вообще речь?» «Вы ко мне потом придёте, я вам всё и расскажу», — ответила.



— И когда следующая встреча?

— Просили зайти на неделе. Никакой конкретики нет. Я так понимаю, что это вообще всё было нужно, чтобы новый телефон у меня отнять. Они меня, кстати, спрашивали: «А где Лев Маркович, не знаете? А где Денис, не знаете?». «Не знаю ничего и знать не хочу. Не моё это дело», - отвечаю.

Леонид Лобанов, специально для «Фонтанки.ру»