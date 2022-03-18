Полиция проводит обыски в Пскове в квартирах «яблочников» и журналистов

Рано утром 18 марта в Пскове началась серия обысков по адресам представителей местного отделения партии «Яблоко» и не зависимых от властей журналистов. Об этом в пятницу сообщил псковский телеграм-канал Gubernia 25/7.

«В Пскове проводятся массовые обыски у оппозиции из-за жалобы на одну из публикаций телеграм-канала «Гремячая башня», в котором авторы нелестно высказались о губернаторе Псковской области Михаиле Ведерникове. Всех просят проверить на клевету, изъяв, разумеется, всю технику. Пока обыски проходят у Льва Шлосберга (лидер псковского «Яблока», экс-депутат Псковского областного собрания депутатов. — Прим. ред.), Николая Кузьмина (член «Яблока». — Прим. ред.) и его родителей, у Екатерины Новиковой (член «Яблока». — Прим. ред.), родителей Дениса Камалягина* (главный редактор «Псковской губернии», признан Минюстом РФ физлицом-иноагентом. — Прим. ред.) и, возможно, по месту его фактического проживания. Там его сейчас нет», — сказано в сообщении.



команда псковского «Яблока» Фото: shlosberg.ru Поделиться Поделиться







Источники «Фонтанки» подтверждают, что силовики работают в рамках уголовного дела, возбуждённого по статье 128.1 УК РФ (клевета), предусматривающей до двух лет лишения свободы, если действие совершено через Интернет, и до трёх, если с использованием служебного положения.

«Псковское «Яблоко» не имеет никакого отношения к упомянутому в постановлении о производстве обыска телеграм-каналу. Уголовное дело полностью сфальсифицировано и носит все признаки прямого политического заказа», — прокомментировал ситуацию Шлосберг в своём телеграм-канале. Политик отметил, что «обыски проводятся без судебной санкции».

Псковское «Яблоко» традиционно находится в оппозиции местным властям. 5 марта полиция изъяла всю аппаратуру из офиса «яблочников» и редакции «Псковской губернии». Как объяснял лидер местных яблочников Лев Шлосберг 47news, изъятия компьютерной техники прошли в рамках административного производства по новой статье 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».



Комментариев от представителей регионального управления МВД пока не поступало. На официальном сайте главка из сегодняшних новостей есть лишь предостережение к гражданам о недопустимости участия в уличных акциях и сообщение о штрафах двух жителей региона (30 тысяч рублей каждый) за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Шлосберг и его команда известны в том числе историей 2014 года, когда огласке были преданы факты похорон военнослужащих в регионе на фоне военного обострения в Донбассе. После этого Шлосберг подвергся нападению, а в дальнейшем лишён статуса депутата. Но снова избрался в областной парламент, где в том числе пытался добиться принятия поправок, которые «отвечали» на инициативу сенатора Андрея Клишаса о штрафах за неуважение к властям. Шлосберг предлагал штрафы для чиновников за несоблюдение гарантированных прав и свобод граждан, о чём он рассказывал «Фонтанке». Документ не был поддержан.

* признан Минюстом РФ физлицом-иноагентом.

