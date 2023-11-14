Жажда унизить

По медиапросторам разошлось видео задержания начальника МВД Выборга. По мне — его захват проведен так постыдно, что уже поздно болтать о какой-то этике. Со схваченным я даже не знаком, но так хочется минутку побыть командиром той бесстрашной гурьбы силовиков.

Это надо смотреть. Тошнит, а пересматривай.

Это 13 ноября оперативники Управления собственной безопасности петербургского главка, оперативники ФСБ, сотрудники Следственного комитета Ленобласти брали в Выборге начальника местного полицейского управления полковника Ильина. Того, кому еще позавчера отдавали честь, ждали в приемной перед его служебным кабинетом. Жаль, морскую пехоту Северного флота на подмогу не позвали.



Ему вменяют взятки. Какая разница? Я же не про обвинение. Разрешите, двину речь. Будто видео задержания еще нет в паблике, а мне его показали. А словно в сказке я их всех руководитель.

«Вы сами-то понимаете, что сняли? Какой чудак вам приказал хором, с жару накидываться на него? Он что — отстреливаться бы стал? Вы зачем его крутите-нагибаете? Зачем спецом унижаете, кричите, как на нечисть какую-то? Он что — ребенка съел? Правильно — вам никто этого не приказывал. Да если бы даже приказал! Вы что, не могли спокойно подойти к товарищу? (Да-да, еще вчера вы его называли «товарищ».) И грустно проговорить, мол, полковник, у нас есть постановление на твое задержание. Пройдемте, не заставляйте меня делать противные вещи. По пути спросили бы: «Вы курите? Может, купить?»

Не-е-т! Вы собрались в кучу, как на смертный бой. Ручки тряслись. В шесть утра встали ехать на акцию — дрожь в коленях. С женами расцеловались на прощанье по такому случаю? Опасно Родину защищать, но есть присяга. Ни фига. Вы почуяли, что вдруг сможете хорошо знакомого руководителя безнаказанно унизить, оскорбить, поизмываться, заламывая ему руки, как террористу. Всё мелкое забурлило в вас. Да так, что вы еще считаете этот позор доблестью. Да такой, что еще снимаете это всё на видео. Да еще суете мне это видео под нос. Да еще спрашиваете, можно ли этот ролик выставить напоказ, на потеху.

Так давайте выставим! Пускай народ православный увидит, как мы можем за один щелчок полковника как падаль по грязи волочить. Так, может, еще и мочой его обольем? Чтобы краше всю низость свою показать.

Вы что этим хотели сказать всем другим полицейским? Очевидно, следующее: можете вкалывать как угодно, но если что — мы о вас тут же ноги вытрем. И с удовольствием, с урчанием. Я при вас тут не готов говорить о какой-то элементарной этике, уважении, даже о законности того, что вы творите. По закону, так всё это ваше задержание смело тянет на 286 ( ст. УК РФ ) — превышение должностных полномочий. Это же явка с повинной, «юриспруденты» вы мои.

Вы так ведете себя, так как сами слабые и вас терзают маленькие комплексы. Вы способны в ресторане дать в рожу хаму, пристающему к женщине? То-то. А если я кому-нибудь сейчас влеплю, так вы понесетесь «терпилить» — друг дружку передавите. А что вы хотите показать журналистам, а через них — всей стране? Что у нас служат упыри, которых надо давить? Что-то святых среди вас не вижу. Всё чаще копыта цокают. Хорошо. А если не полковник, а подпол? Уже можно, что ли? А сержанту можно уже в лицо плюнуть? Кстати, полковника Ильина вы забыли убрать с сайта ведомства.

Фото: скриншот сайта УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области Поделиться Поделиться





Так пойдем до конца — рога ему пририсуем прямо на сайте.

Интересно подумать, что теперь нам делать с хипстером за ненужный лайк. Но последнее слишком сложно для вас. Хотя хипстером вытирать асфальт нам нелюбопытно. Он же никогда не был вашим товарищем».

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

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