Губернатор Псковской области Ведерников не станет иноагентом после получения денег от иноагента Камалягина*

Псковский городской суд встал на сторону прокуратуры, отказавшейся предъявлять претензии главе региона Михаилу Ведерникову после того, как чиновник получил денежный перевод от признанного иностранным агентом журналиста Дениса Камалягина* (признан Минюстом РФ физическим лицом — СМИ-иноагентом). Об этом 26 ноября сообщает «Псковская губерния».



Отказ в проведении мер прокурорского реагирования в отношении псковского губернатора оспаривал в суде член челябинского «Яблока» Тимофей Безуглый.



«В суде представитель прокуратуры заявил, что никакой информации по существу в ответе Безуглому не было дано исключительно из-за положений «закона о конфиденциальности персональных данных». При этом представитель прокуратуры указал на то, что проверка губернатора была проведена», — отмечает издание.

