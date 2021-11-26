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Губернатор Псковской области Ведерников не станет иноагентом после получения денег от иноагента Камалягина*

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Псковский городской суд встал на сторону прокуратуры, отказавшейся предъявлять претензии главе региона Михаилу Ведерникову после того, как чиновник получил денежный перевод от признанного иностранным агентом журналиста Дениса Камалягина* (признан Минюстом РФ физическим лицом — СМИ-иноагентом). Об этом 26 ноября сообщает «Псковская губерния».

Отказ в проведении мер прокурорского реагирования в отношении псковского губернатора оспаривал в суде член челябинского «Яблока» Тимофей Безуглый.

«В суде представитель прокуратуры заявил, что никакой информации по существу в ответе Безуглому не было дано исключительно из-за положений «закона о конфиденциальности персональных данных». При этом представитель прокуратуры указал на то, что проверка губернатора была проведена», — отмечает издание.

«Псковский городской суд встал на сторону прокуратуры, отказавшейся проверять губернатора Псковской области на финансирование средствами иностранного агента, признав тем самым неприкосновенность «избранных» чиновников от закона об иностранных агентах», — прокомментировал ситуацию «яблочник» Безуглый.

Комментариев от представителей псковского губернатора не поступало.

Ранее в 2021 году журналист Камалягин, уже будучи иноагентом, сделал денежные переводы губернатору Псковской области Ведерникову (100 рублей), депутату Госдумы от региона Александру Козловскому (99 рублей) и 60 рублей — тогдашнему главе администрации Пскова Александру Братчикову. Журналиста проверяли на предмет «дачи взятки».

«В детстве мне нравилась философия Льва Толстого. И произведения его. Вот это непротивление злу насилием. Мне это нравилось. Но с тех пор государство сделало всё, чтобы я начал думать по-другому. Поэтому я вижу, что нужно в нашей ситуации не защищаться, а нападать. Не молчать, а нападать», — объяснял свой поступок журналист в интервью.

В июле прокуратура отчиталась, что не нашла оснований для предъявления претензий к губернатору Ведерникову в рамках законодательства об иностранных агентах.

В сентябре «Псковская губерния» стала жертвой «провокации», как утверждал её главред Камалягин. Тогда издание опубликовало фейк, который якобы пришёл в редакцию с официальной почты районной прокуратуры.

*Признан Минюстом РФ физическим лицом — СМИ-иноагентом.

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Комментарии (4)

266150460
То есть ты, читатель, получив перевод от иноагента, по закону становишься сам иноагентом, а губернатор не становится. Вот такой, читатель, у нас закон. Для тебя - один, для начальства - другой.
hfafbk
А все кто ездит за границу ( по работе, на отдых) они тоже иноагенты?
Карабас Барабас
Не взяли Ведерникова в приличную компанию, недостоин.
Всё верно.
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