«Сознательная провокация». Псковскому журналисту-иноагенту Денису Камалягину* грозит уголовная ответственность за фейк

«И. о. начальника ГУ МЧС России по Псковской области Евгений Сычёв подал жалобу в полицию из-за публикации на сайте «Псковской губернии» новости о якобы разливе химвеществ в ходе учений военнослужащих ВС РФ в Псковской области. «Псковская губерния» опубликовала опровержение, как в тексте самой новости, так и отдельной новостью, но этого псковскому управлению МЧС показалось недостаточно. Руководитель ведомства просит привлечь Камалягина по ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан)», — сообщило издание во вторник, 14 сентября.
Камалягин утверждает, что стал жертвой провокации.
«Это была сознательная провокация с тем, кто из наших журналистов клюнет на подготовленный фейк. Прислали с почты прокуратуры Порховского района (позже она заявила о взломе почты). Информация провисела в нашей почте почти сутки. И за это время адресаты в других СМИ (а их было более 10) — о чудо — не поставили эту информацию. При этом если вдруг они «проверяли» информацию, то и прокуратура, и МЧС уже за день до нашей публикации должны были знать об этом ненастоящем документе. Так что это явная подстава», — прокомментировал «Фонтанке» ситуацию Денис Камалягин.
В «фейковом сообщении от МЧС» (есть в распоряжении «Фонтанки») утверждалось, что во время военных учений в Псковской области якобы произошло химическое заражение территории военного полигона, которое устраняется.
Журналист не исключает, что нынешняя угроза привлечения к уголовной ответственности может быть следствием денежных переводов, которые главный редактор «Псковской губернии» в начале лета сделал губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, депутату Государственной думы РФ Александру Козловскому и главе администрации Пскова Александру Братчикову. Таким образом Камалягин пытался добиться присвоения статуса «иноагентов» для первых лиц псковской исполнительной и законодательной власти.
Ранее Камалягин не исключал отъезда из РФ из-за своего статуса физлица-иноагента.
«Не хотелось бы отсюда уезжать. Два месяца назад я бы сказал, что это вообще невозможно, месяц назад — что не хочу об этом задумываться, а сегодня я говорю, что задумываюсь. Совру, если скажу, что это не так. Но я же страну свою люблю…» — говорил журналист в интервью «Новому проспекту» в августе.
По статье 207.1 УК РФ Камалягину грозит штраф в размере от 300 до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до трёх лет.
*Камалягин Денис Николаевич признан физическим лицом — иностранным агентом в декабре 2020 года.