«Сознательная провокация». Псковскому журналисту-иноагенту Денису Камалягину* грозит уголовная ответственность за фейк

«И. о. начальника ГУ МЧС России по Псковской области Евгений Сычёв подал жалобу в полицию из-за публикации на сайте «Псковской губернии» новости о якобы разливе химвеществ в ходе учений военнослужащих ВС РФ в Псковской области. «Псковская губерния» опубликовала опровержение, как в тексте самой новости, так и отдельной новостью , но этого псковскому управлению МЧС показалось недостаточно. Руководитель ведомства просит привлечь Камалягина по ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан)», — сообщило издание во вторник, 14 сентября.

Камалягин утверждает, что стал жертвой провокации.



«Это была сознательная провокация с тем, кто из наших журналистов клюнет на подготовленный фейк. Прислали с почты прокуратуры Порховского района (позже она заявила о взломе почты). Информация провисела в нашей почте почти сутки. И за это время адресаты в других СМИ (а их было более 10) — о чудо — не поставили эту информацию. При этом если вдруг они «проверяли» информацию, то и прокуратура, и МЧС уже за день до нашей публикации должны были знать об этом ненастоящем документе. Так что это явная подстава», — прокомментировал «Фонтанке» ситуацию Денис Камалягин.



В «фейковом сообщении от МЧС» (есть в распоряжении «Фонтанки») утверждалось, что во время военных учений в Псковской области якобы произошло химическое заражение территории военного полигона, которое устраняется.



Журналист не исключает, что нынешняя угроза привлечения к уголовной ответственности может быть следствием денежных переводов, которые главный редактор «Псковской губернии» в начале лета сделал губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, депутату Государственной думы РФ Александру Козловскому и главе администрации Пскова Александру Братчикову. Таким образом Камалягин пытался добиться присвоения статуса «иноагентов» для первых лиц псковской исполнительной и законодательной власти.

