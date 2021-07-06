Псковского главреда-иноагента позвали в полицию по вопросу о взятках. Он перевел 100 рублей губернатору ради эксперимента

По заявлению о даче взяток экономическая полиция Псковской области позвала на допрос признанного иноагентом главреда «Псковской губернии» Дениса Камалягина. Вопрос в 259 рублях.

О вызове Камалягин 6 июля рассказал изданию «Север.Реалии» (также признано иноагентом). Заявление на него написал житель Москвы Игорь Коклач, кто он такой — главреду неизвестно, человек с такими данными от общения с журналистами воздержался.

Камалягина проверяют как взяткодателя за три перевода: 100 рублей губернатору региона Ведерникову, 99 — депутату Госдумы Александру Козловскому и 60 рублей — главе администрации Пскова Александру Братчикову. Переводами Камалягин хотел проверить реакцию законодателей и судебной системы — формально он как иноагент спонсировал единороссов.