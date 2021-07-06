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Псковского главреда-иноагента позвали в полицию по вопросу о взятках. Он перевел 100 рублей губернатору ради эксперимента

На главреда «Псковской губернии» написал заявление москвич

По заявлению о даче взяток экономическая полиция Псковской области позвала на допрос признанного иноагентом главреда «Псковской губернии» Дениса Камалягина. Вопрос в 259 рублях.

О вызове Камалягин 6 июля рассказал изданию «Север.Реалии» (также признано иноагентом). Заявление на него написал житель Москвы Игорь Коклач, кто он такой — главреду неизвестно, человек с такими данными от общения с журналистами воздержался.

Камалягина проверяют как взяткодателя за три перевода: 100 рублей губернатору региона Ведерникову, 99 — депутату Госдумы Александру Козловскому и 60 рублей — главе администрации Пскова Александру Братчикову. Переводами Камалягин хотел проверить реакцию законодателей и судебной системы — формально он как иноагент спонсировал единороссов.

Пока дело не возбуждено. Камалягин, со своей стороны, не понимает: если он дал взятку, то за что и кто её получил.

Министерство юстиции РФ включило пять человек в реестр «иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента». В реестр попали правозащитник Лев Пономарёв, активистка Дарья Апахончич, главный редактор «Псковской губернии» Денис Камалягин, сотрудничающие с Радио Свобода журналисты Людмила Савицкая и Сергей Маркелов.

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Комментарии (3)

Rufus
Все же взятка или подарок от всей души?
SWd
Уголовное дело за оскорбление власти путем внесения взятки в размере значительно менее миниального порога.
Печенеги и половцы
Жили - были закон и дышло.
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