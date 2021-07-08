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Прокуратура не нашла нарушений в «финансировании» губернатора Псковской области иноагентом

Эксперимент признанного иноагентом главреда «Псковской губернии» Дениса Камалягина закончился прокурорской «отпиской». Привлекать губернатора региона, постановил надзор, не за что.

Ответа от прокуратуры добился представитель партии «Яблоко» в Челябинске. Письмо опубликовано в соцсетях 8 июля. Сперва старший помощник прокурора цитирует текст закона об иноагентах, а в конце, без обоснований и доводов, говорит, что «нарушений законодательства не выявлено».

Иноагент Камалягин вскоре после присвоения ему этого статуса перевел 100 рублей губернатору Псковской области, 90 — депутату Госдумы и 60 — главе областной администрации. Он хотел выяснить, будет ли это считаться финансированием от иноагента. Пока единственное, что пытались разглядеть правоохранительные органы, это дачу Камалягиным взятки. Его вызвали на беседу, но дело пока не возбуждено.

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Комментарии (2)

Einmerck
Вы не понимаете, это другое! xD
BrotherRabbit
Друзьям - всё, остальным - закон.
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