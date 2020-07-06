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06.07.2020 13:36
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В Кремле отреагировали на приговор журналистке Прокопьевой. «Здесь вопрос о соблюдении законов»

В Кремле отреагировали на приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой по делу об оправдании терроризма. Как передает 6 июля Russia Today, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что приговор не означает запрета на расследование журналистами дел о терроризме. «Здесь вопрос о соблюдении законов», — подчеркнул Песков.

При этом пресс-секретарь президента уточнил, что нет никаких оснований говорить о «недоверии российского общества судебной системе».

«Российская судебная система находится в процессе совершенствования, развития. Ничто не должно стоять на месте, все должно совершенствоваться. У нас общество, государство, все его институты находятся в состоянии постоянного развития и совершенствования», — заявил Песков (цитата по ТАСС).

Напомним, 6 июля суд в Пскове приговорил Прокопьеву к 500 тысячам рублей штрафа, признав виновной в оправдании терроризма.

Реплика редактора «Север.Реалии» Светланы Прокопьевой (СМИ-иноагента по версии Минюста РФ. — Прим. ред.) прозвучала осенью 2018 года в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» и позже была опубликована на сайте «Псковской ленты новостей». Оба СМИ были оштрафованы по представлению Роскомнадзора. Журналист анализировала причины, которые могли толкнуть анархиста Михаила Жлобицкого на самоподрыв в дверях Архангельского управления ФСБ в 2018 году.

В защиту Прокопьевой выступали как международные организации, так и профессиональные союзы России. В том числе журналисты, писатели, поэты, переводчики.

Серии одиночных пикетов в Москве и Пскове 3–4 июля закончились задержаниями. В Москве было задержано два десятка журналистов и активистов, в Пскове коллеги Прокопьевой Денис Камалягин и Владимир Капустинский.

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Комментарии (5)

blackcatwhitecat
Постоянное развитие и совершенствование способов подавления граждан, их прав и свобод.
Cashmare
состояние постоянного развития - это вечная недоразвитость что ли? ну это всё объясняет тогда
Савва Морозов
какое может быть недоверие, если итог написан в кремле: и сажать не за что, и оправдать - нельзя, ибо другим наука.
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