В Кремле отреагировали на приговор журналистке Прокопьевой. «Здесь вопрос о соблюдении законов»
В Кремле отреагировали на приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой по делу об оправдании терроризма. Как передает 6 июля Russia Today, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что приговор не означает запрета на расследование журналистами дел о терроризме. «Здесь вопрос о соблюдении законов», — подчеркнул Песков.
При этом пресс-секретарь президента уточнил, что нет никаких оснований говорить о «недоверии российского общества судебной системе».
«Российская судебная система находится в процессе совершенствования, развития. Ничто не должно стоять на месте, все должно совершенствоваться. У нас общество, государство, все его институты находятся в состоянии постоянного развития и совершенствования», — заявил Песков (цитата по ТАСС).
Напомним, 6 июля суд в Пскове приговорил Прокопьеву к 500 тысячам рублей штрафа, признав виновной в оправдании терроризма.
Реплика редактора «Север.Реалии» Светланы Прокопьевой (СМИ-иноагента по версии Минюста РФ. — Прим. ред.) прозвучала осенью 2018 года в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» и позже была опубликована на сайте «Псковской ленты новостей». Оба СМИ были оштрафованы по представлению Роскомнадзора. Журналист анализировала причины, которые могли толкнуть анархиста Михаила Жлобицкого на самоподрыв в дверях Архангельского управления ФСБ в 2018 году.
В защиту Прокопьевой выступали как международные организации, так и профессиональные союзы России. В том числе журналисты, писатели, поэты, переводчики.
Серии одиночных пикетов в Москве и Пскове 3–4 июля закончились задержаниями. В Москве было задержано два десятка журналистов и активистов, в Пскове коллеги Прокопьевой Денис Камалягин и Владимир Капустинский.