В Кремле отреагировали на приговор журналистке Прокопьевой. «Здесь вопрос о соблюдении законов»

В Кремле отреагировали на приговор псковской журналистке Светлане Прокопьевой по делу об оправдании терроризма. Как передает 6 июля Russia Today, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что приговор не означает запрета на расследование журналистами дел о терроризме. «Здесь вопрос о соблюдении законов», — подчеркнул Песков.



При этом пресс-секретарь президента уточнил, что нет никаких оснований говорить о «недоверии российского общества судебной системе».



«Российская судебная система находится в процессе совершенствования, развития. Ничто не должно стоять на месте, все должно совершенствоваться. У нас общество, государство, все его институты находятся в состоянии постоянного развития и совершенствования», — заявил Песков (цитата по ТАСС).

