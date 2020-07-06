ЕС назвал приговор Прокопьевой примером политических репрессий. «В России сокращается пространство для свободной журналистики»
В Европейском союзе приговор журналистке Светлане Прокопьевой, которая 6 июля была признана виновной в публичном оправдании терроризма и приговорена к штрафу в 500 000 рублей, считают неоправданным. Об этом заявили в службе внешних связей ЕС.
«Приговор журналистке Светлане Прокопьевой является неоправданным», - заявил представитель внешнеполитического ведомства ЕС Питер Стано, назвав это примером политических репрессий в отношении СМИ в России.
Russia: Sentence agains journalist Svetlana Prokopyeva Светланa Прокопьевa unjustified,her prosecution another example of shrinking space for independent #journalism, continued intimidation & politically motivated repression against media in 🇷🇺 https://t.co/at7Wltdb7d— Peter Stano (@ExtSpoxEU) July 6, 2020
«Судебное преследование госпожи Прокопьевой является свидетельством постоянно сокращающегося пространства для независимой журналистики и гражданского общества в Российской Федерации в последние годы. Часто сообщается о случаях запугивания, угроз и насилия в отношении журналистов, в то время как свобода выражения мнений и свобода средств массовой информации в стране подавляются и жестко ограничиваются, в том числе путем политических арестов и судебных разбирательств, таких как дело Прокопьевой. Свобода прессы является краеугольным камнем демократических обществ, которые могут процветать, только если граждане имеют доступ к надежной информации и могут сделать осознанный выбор», - говорится в официальном заявлении ЕС.
Также объединение Европейских государств выразило надежду на то, что «Россия выполнит свои международные и внутренние обязательства и обеспечит журналистам возможность работать в безопасных условиях, не опасаясь репрессий».
Реплика «Репрессии для государства» редактора «Север.Реалии» (СМИ-иноагента по версии Минюста РФ. — Прим. ред.) Светланы Прокопьевой прозвучала осенью 2018 года в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» и позже была опубликована на сайте «Псковской ленты новостей». Оба СМИ были оштрафованы по представлению Роскомнадзора. Журналист анализировала причины, которые могли толкнуть анархиста Михаила Жлобицкого на самоподрыв в дверях Архангельского управления ФСБ в 2018 году.
В октябре 2019 года Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области потребовал прекратить уголовное преследование Прокопьевой после собственной экспертизы высказываний журналиста.
«Когда ты пытаешься что-то объяснить, это не значит, что ты это оправдываешь. Люди отвыкли думать. Объяснение — один из инструментов, который позволяет встать на позицию другого человека. Но это никак не оправдание действий этого человека. И это не присоединение к его точке зрения», — говорила Светлана Прокопьева в большом интервью «Фонтанке» в ноябре 2019 года.
В последнем слове в суде 3 июля Прокопьева заявила, что не боится критиковать государство.
«Мне не страшно критиковать государство. Мне не страшно критиковать правоохранительную систему и говорить силовикам, что они порою не правы. Потому что я знаю, что по-настоящему страшно станет, если я этого не скажу, если никто не скажет», — сказала журналист суду после завершения прения сторон по делу.
В защиту Прокопьевой выступали как международные организации, так и профессиональные союзы России. В том числе журналисты, писатели, поэты, переводчики.Реплика «Репрессии для государства» редактора «Север.Реалии» (СМИ-иноагента по версии Минюста РФ. — Прим. ред.) Светланы Прокопьевой прозвучала осенью 2018 года в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» и позже была опубликована на сайте «Псковской ленты новостей». Оба СМИ были оштрафованы по представлению Роскомнадзора. Журналист анализировала причины, которые могли толкнуть анархиста Михаила Жлобицкого на самоподрыв в дверях Архангельского управления ФСБ в 2018 году.
В октябре 2019 года Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области потребовал прекратить уголовное преследование Прокопьевой после собственной экспертизы высказываний журналиста.
«Когда ты пытаешься что-то объяснить, это не значит, что ты это оправдываешь. Люди отвыкли думать. Объяснение — один из инструментов, который позволяет встать на позицию другого человека. Но это никак не оправдание действий этого человека. И это не присоединение к его точке зрения», — говорила Светлана Прокопьева в большом интервью «Фонтанке» в ноябре 2019 года.
В последнем слове в суде 3 июля Прокопьева заявила, что не боится критиковать государство.
«Мне не страшно критиковать государство. Мне не страшно критиковать правоохранительную систему и говорить силовикам, что они порою не правы. Потому что я знаю, что по-настоящему страшно станет, если я этого не скажу, если никто не скажет», — сказала журналист суду после завершения прения сторон по делу.
В защиту Прокопьевой выступали как международные организации, так и профессиональные союзы России. В том числе журналисты, писатели, поэты, переводчики.