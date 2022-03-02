Главред «Эха Москвы»: Google отключил наш YouTube-канал в Европе одновременно с Генпрокуратурой

«Эхо Москвы» становится меньше не только в России, но и за границей. Google отключил YouTube-канал радиостанции в Европе, сообщил 2 марта главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов в своём телеграм-канале.
«Вчера, когда Генпрокуратура отключала нас от эфира и сайта, синхронно Гугл отключил наш канал ютюба в Европе как связанный с Газпромом… Это точно разные организации?» — шутит Венедиктов (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).
Кроме того, «Эхо» сообщило о блокировке своего канала в «Яндекс.Дзен» по решению Роскомнадзора. А Генпрокуратура направила уведомление в Twitter об отключении «Эха» за распространение ложных сведений.
«Поскольку у нас в Twitter за всё время 248 тысяч твитов, конечно, хотелось бы указать, какие твиты там ложные, и тогда, возможно, мы бы их удалили. Аккаунт ответил нам, предупредил нас об этом письме и сказал, что пока он не видит оснований нас блокировать. Но, тем не менее, это означает, что Генпрокуратура будет пытаться гонять нас по кругу, по разным соцсетям, включая YouTube. Мне говорят, что в Европе отключили. С одной стороны нас наказывает американский Google, с другой стороны — российская Генпрокуратура», — сказал Венедиктов.
Ранее Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам «Эха» и «Дождя»* (признан иноагентом в РФ) «в связи с целенаправленным и систематическим размещением на интернет-сайтах «Эхо Москвы» и «Телеканал «Дождь» информации с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР».
* «Дождь» признан в РФ СМИ — иностранным агентом в 2021 году.