Главред «Эха Москвы»: Google отключил наш YouTube-канал в Европе одновременно с Генпрокуратурой

«Эхо Москвы» становится меньше не только в России, но и за границей. Google отключил YouTube-канал радиостанции в Европе, сообщил 2 марта главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов в своём телеграм-канале.



«Вчера, когда Генпрокуратура отключала нас от эфира и сайта, синхронно Гугл отключил наш канал ютюба в Европе как связанный с Газпромом… Это точно разные организации?» — шутит Венедиктов (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).



Кроме того, «Эхо» сообщило о блокировке своего канала в «Яндекс.Дзен» по решению Роскомнадзора. А Генпрокуратура направила уведомление в Twitter об отключении «Эха» за распространение ложных сведений.

