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«Надо ограничивать и полностью запрещать доступ в Интернет». Вице-спикер Госдумы — о новых наказаниях для педофилов

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Вице-спикер Государственной думы РФ, детский омбудсмен в 2016–2021 годах Анна Кузнецова предлагает ограничить педофилам доступ к Интернету. Об этом член фракции «Единая Россия» заявила 31 января, сообщает ТАСС со ссылкой на RT.

«Мы не успокоимся, пока не будет целый комплекс предложений реализован, который сейчас у нас есть. Это пожизненный административный надзор. Второе — недопустимо, чтобы можно было отделаться штрафом за преступления в этом направлении. Доступ к Интернету — это тоже возможный инструмент для совершения преступлений, поэтому надо ограничивать и полностью запрещать доступ в Интернет», — рассказала Кузнецова о необходимых мерах борьбы с преступниками, которые посягают на половую неприкосновенность детей.

Фото: kremlin.ru
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В минувшую пятницу президент России Владимир Путин подписал закон, который Госдума приняла 18 января. Поправки ввели в Уголовный кодекс пожизненное наказание для педофилов-рецидивистов. До этого пожизненное заключение грозило только педофилам-рецидивистам за изнасилование детей младше 14 лет. Теперь эту меру наказания можно применять в отношении педофилов-рецидивистов за сексуальное насилие над детьми и подростками в возрасте до 18 лет, а также в случаях, когда жертвами стали два и более несовершеннолетних, даже если преступление совершено впервые.

После этого спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести химическую кастрацию для педофилов, а один из ее заместителей, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что выступает за введение пожизненного срока уже за первый акт педофилии.

На этом фоне президент России Владимир Путин поручил своей администрации рассмотреть предложение о создании реестра «токсичного контента» в Интернете. Автор инициативы бизнесмен Игорь Ашманов предлагает относить к «токсичному контенту» информацию про насилие, опасность прививок, радикальный феминизм, отказ от рождения детей, поощрение ЛГБТ и зоофилии. Ашманов предлагает такую информацию «блокировать, зачищать, понижать в рейтингах, убирать с платформ».

Фото: kremlin.ru

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Комментарии (3)

260602101
На всех никаких участковых не хватит пожизненно надзирать.
Сергей из СПб
Ну, пожизненное ещё можно пережить. Ну, вот, как справиться без интернета? Какая жестокость!
Pilat
Так они же теперь на пожизненном...какой такой доступ в интернет?
Те же кто отсидел, не могут быть так урезаны в правах.
На многих работах нужен доступ в инет.
Это уже запрет на профессию.
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