Принят закон о пожизненном сроке для педофилов

«Закон о пожизненном заключении педофилов принят», — сообщил 18 января спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своём телеграм-канале. https://t.me/vv_volodin



По его словам, наказание грозит тем педофилами, которые совершили насильственные действия в отношении двух и более несовершеннолетних или уже были судимы за это.



«Работа будет продолжена. Нам важно защитить детей от насилия. От тех, кто может использовать своё положение для таких преступлений», — отметил Володин.



Более того, норма может стать ещё строже. В частности, предлагается «приостановить течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия ребенка, который стал жертвой». Также законодатели обсуждают «введение новых отягчающих обстоятельств» в следующих условиях. Если насилие совершило лицо:

