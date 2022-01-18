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Принят закон о пожизненном сроке для педофилов

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«Закон о пожизненном заключении педофилов принят», — сообщил 18 января спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своём телеграм-канале. https://t.me/vv_volodin

По его словам, наказание грозит тем педофилами, которые совершили насильственные действия в отношении двух и более несовершеннолетних или уже были судимы за это.

«Работа будет продолжена. Нам важно защитить детей от насилия. От тех, кто может использовать своё положение для таких преступлений», — отметил Володин.

Более того, норма может стать ещё строже. В частности, предлагается «приостановить течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия ребенка, который стал жертвой». Также законодатели обсуждают «введение новых отягчающих обстоятельств» в следующих условиях. Если насилие совершило лицо:

  • проживающее с ребёнком;
  • несущее обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов ребёнка;
  • работающее в сферах образования и воспитания несовершеннолетних.

Эти инициативы, по словам Володина, планируется рассмотреть на заседании совета Думы 7 февраля.

Напомним, политики и общественность заговорили о необходимости такой нормы после нескольких трагедий со смертельным исходом. В сентябре в городе Киселевск Кемеровской области были убиты две 10-летние девочки. Предполагаемый убийца попал с детьми на видео с камер в магазине. Он покупал детям сладости. Когда его задержали, он признался и показал место, где спрятал тела. Ранее он уже был судим за преступление против половой неприкосновенности детей.

В начале января в Костроме была убита 5-летняя девочка. Тело ребенка сотрудники полиции обнаружили в комнате одного из общежитий города. Подозреваемых нашли в двух кварталах от общежития. Оба ранее привлекались к уголовной ответственности.

В первом чтении Госдума приняла законопроект в конце декабря. Текст опубликован 17 января в системе обеспечения законодательной деятельности. Сейчас вышеупомянутое наказание устанавливается только за преступления в отношении несовершеннолетних, не достигших 14 лет.

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Комментарии (15)

Артист ритуальных услуг
Этож сколько теперь разведенок с прицепом и прицелом на площадь полюбовников образуется. Аж страшно представить..
DMaster
Все описанные случаи "убиты две девочки", "убита 5-летняя девочка" - это ст. 105 ч. 2 УК РФ, а там уже до пожизненного и без новых законов.
McGillavry
«Тех кто уже сидел»
т.е. они таки смогут один раз выйти и повторить, только после этого им дадут пожизненный срок... а почему не сразу пожизненный?
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