Принят закон о пожизненном сроке для педофилов

«Закон о пожизненном заключении педофилов принят», — сообщил 18 января спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своём телеграм-канале. https://t.me/vv_volodin
По его словам, наказание грозит тем педофилами, которые совершили насильственные действия в отношении двух и более несовершеннолетних или уже были судимы за это.
«Работа будет продолжена. Нам важно защитить детей от насилия. От тех, кто может использовать своё положение для таких преступлений», — отметил Володин.
Более того, норма может стать ещё строже. В частности, предлагается «приостановить течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия ребенка, который стал жертвой». Также законодатели обсуждают «введение новых отягчающих обстоятельств» в следующих условиях. Если насилие совершило лицо:
- проживающее с ребёнком;
- несущее обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов ребёнка;
- работающее в сферах образования и воспитания несовершеннолетних.
Эти инициативы, по словам Володина, планируется рассмотреть на заседании совета Думы 7 февраля.
Напомним, политики и общественность заговорили о необходимости такой нормы после нескольких трагедий со смертельным исходом. В сентябре в городе Киселевск Кемеровской области были убиты две 10-летние девочки. Предполагаемый убийца попал с детьми на видео с камер в магазине. Он покупал детям сладости. Когда его задержали, он признался и показал место, где спрятал тела. Ранее он уже был судим за преступление против половой неприкосновенности детей.
В начале января в Костроме была убита 5-летняя девочка. Тело ребенка сотрудники полиции обнаружили в комнате одного из общежитий города. Подозреваемых нашли в двух кварталах от общежития. Оба ранее привлекались к уголовной ответственности.
В первом чтении Госдума приняла законопроект в конце декабря. Текст опубликован 17 января в системе обеспечения законодательной деятельности. Сейчас вышеупомянутое наказание устанавливается только за преступления в отношении несовершеннолетних, не достигших 14 лет.