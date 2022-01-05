Двое мужчин в Костроме похитили и убили пятилетнюю девочку

По делу об убийстве пятилетней девочке в Костроме задержали двух подозреваемых. Как пишет пресс-служба областного Следственного комитета 5 января, они дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК (убийство малолетнего).
По данным следствия, 4 января во время прогулки девочку похитили двое. Позже тело ребенка нашли в комнате одного из общежитий города.
Издание «Блокнот» уточняет, что девочку украли, когда она играла на крыльце Дома культуры, где работает ее мать. Преступление попало на камеру видеонаблюдения, но найти ребенка вовремя не удалось. В момент задержания преступники находились в состоянии алкогольного опьянения.