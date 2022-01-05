Двое мужчин в Костроме похитили и убили пятилетнюю девочку

По делу об убийстве пятилетней девочке в Костроме задержали двух подозреваемых. Как пишет пресс-служба областного Следственного комитета 5 января, они дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК (убийство малолетнего).



По данным следствия, 4 января во время прогулки девочку похитили двое. Позже тело ребенка нашли в комнате одного из общежитий города.

