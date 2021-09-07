Детский омбудсмен Кузнецова выступила за пожизненное наказание для педофилов

«Мы настойчиво из года в год бьемся за ужесточение наказания за преступления против половой неприкосновенности детей <…> С 2018 года в Государственной думе на рассмотрении находится законопроект, он предусматривает пожизненное наказание для педофилов и другие меры, которые должны повысить защищенность детей. Мы участвовали в разработке документа, получили поддержку многих ведомств. Какие еще аргументы нужно привести? Одно странно: с кем же мы боремся все эти годы? Для кого еще непонятно, зачем этот документ?» — приводит ее слова ТАСС.

Наказание для педофилов должно быть пожизненным. Об этом 7 сентября заявила Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова после убийства двух девочек в Кемеровской области.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что нижняя палата парламента намерена разработать идеи об электронных браслетах для отбывших наказание за сексуальное насилие над детьми. По его словам, перед этим необходимо будет просчитать все моменты, чтобы механизм реально работал, а не стал популистским инструментом.



Убийство двух десятилетних девочек произошло в городе Киселевске Кемеровской области. Дети ушли на уроки 6 сентября в восемь часов утра и к вечеру не вернулись домой. По тревоге подняли весь личный состав органов внутренних дел, к поиску подключились волонтёры. В Следственном комитете возбудили уголовное дело. Предполагаемый убийца попал с детьми на видео с камер в магазине. Он покупал девочкам сладости.

Подозреваемого задержали во вторник. Мужчина признался и показал место, где спрятал тела. Фигурант уже был ранее судим за преступление против половой неприкосновенности детей. Как удалось установить следователям, 41-летний житель города Мыски в апреле 2009 года был осужден на 10 лет за сексуальное насилие над несовершеннолетним. Он вышел из колонии в апреле 2019 года и был поставлен на административный надзор. Мужчина должен был соблюдать ограничения до 2027 года, однако он переехал на постоянное место жительства в другой город и на учет в органы профилактики поставлен не был. СК возбудил уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц органов профилактики.

