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В Госдуме задумались об электронных браслетах для освободившихся педофилов после убийства девочек в Кемеровской области

Депутаты Госдумы намерены разработать идеи об электронных браслетах для отбывших наказание за сексуальное насилие над детьми. Об этом 7 сентября заявил глава комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Я разделяю возмущение людей, которые говорят, что в отношении педофилов должны применяться не только жесткие меры наказания, но и дальнейшие меры по контролю за их передвижением, потому что это не единственный случай, когда освободившиеся из мест лишения свободы педофилы вновь совершают преступления. Одним из предложений, которое звучит, мог бы быть браслет, который фиксирует передвижение такого педофила. Мы будем над этим работать», — цитирует Хинштейна РИА Новости.

По словам парламентария, перед этим необходимо будет просчитать все моменты, чтобы механизм реально работал, а не стал популистским инструментом.

«Потому что продекларировать, не проработав вопрос, мне кажется, это еще хуже», — добавил он.

Во вторник в Кемеровской области задержали подозреваемого в убийстве двух десятилетних девочек. Мужчина признался и показал место, где спрятал тела. Фигурант уже был ранее судим за преступление против половой неприкосновенности детей.

В конце августа в Тюмени нашли тело восьмилетней Насти Муравьевой. Руки девочки были связаны проводом, а рот и нос заклеены скотчем. В мешке неподалеку также обнаружили вещи погибшей — бриджи, тапочки и плавки. Задержанный мужчина дал признательные показания.

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Комментарии (12)

Piter Russo
Электронные браслеты надеть депутатам, что бы избиратель знал где его депутат находится..
а педофилов - химически кастрировать.
alex_k
Толку от наказаний? Сколько лет заключения нужно чтобы у человека пропала патологическая тяга к детям?? Педофилия это БОЛЕЗНЬ, ее надо ЛЕЧИТЬ
266178768
И как браслеты защитят детей от педофилов?
Может лучше подумать о химической кастрации?
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