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В СК подтвердили, что 10-летних школьниц в Кемеровской области убили

Следственный комитет 7 сентября подтвердил информацию об обнаружении тел двух пропавших ранее 10-летних кемеровских школьниц.

Следственный комитет 7 сентября подтвердил информацию об обнаружении тел двух пропавших ранее 10-летних кемеровских школьниц. Их нашли в заброшенном доме в Киселёвске. Подозреваемый в их убийстве мужчина задержан и допрашивается. Ранее он был судим.

«В настоящее время подозреваемый установлен. Им оказался ранее судимый 41-летний житель города Мыски. Он задержан, с мужчиной работает следователь СК России», — сообщили в СК.

Девочки ушли на уроки накануне в восемь часов утра и к вечеру не вернулись домой. По тревоге подняли весь личный состав органов внутренних дел, к поиску подключились волонтёры. В Следственном комитете возбудили уголовное дело, его расследование взяла на контроль прокуратура. Предполагаемый убийца попал с детьми на видео с камер в магазине. Он покупал девочкам сладости.

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Комментарии (15)

Set78
Жутко еще то, что в Сибири подобного стало страшно много:(
nuga
Отродье,душегуб. Но родители тоже хороши.Девочки за шоколадку пошли с мужиком посторонним куда глаза глядят.Сладкое есть вредно.
kukuruzza
Родителям соболезную....
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