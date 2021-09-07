В СК подтвердили, что 10-летних школьниц в Кемеровской области убили

Следственный комитет 7 сентября подтвердил информацию об обнаружении тел двух пропавших ранее 10-летних кемеровских школьниц. Их нашли в заброшенном доме в Киселёвске. Подозреваемый в их убийстве мужчина задержан и допрашивается. Ранее он был судим.



«В настоящее время подозреваемый установлен. Им оказался ранее судимый 41-летний житель города Мыски. Он задержан, с мужчиной работает следователь СК России», — сообщили в СК.

Девочки ушли на уроки накануне в восемь часов утра и к вечеру не вернулись домой. По тревоге подняли весь личный состав органов внутренних дел, к поиску подключились волонтёры. В Следственном комитете возбудили уголовное дело, его расследование взяла на контроль прокуратура. Предполагаемый убийца попал с детьми на видео с камер в магазине. Он покупал девочкам сладости.