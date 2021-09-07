Объясните детям, что просящий о помощи взрослый(парень/девушка и тд)-это не норма(в тч котёнка достать тонкими руками, в дверь постучать за углом).

Говорите обязательно как ритуал во всех случаях позвонить маме, папе и только после отвеченного звонка помогать, если кто-то просит о помощи и тем более говорит, что помочь может только ребёнок, следите за детьми. Обязательно говорите позвонить, маньяки очень социально умные и найдут ключ, как заговорить, хотя постоянное проговаривание, что нельзя с первыми встречными общаться тоже может давать к этому хороший эффект, но он не 100%