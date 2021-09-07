О том, что найдены тела девочек, 7 сентября пишет ТАСС со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах. Как сообщили в областном ГУ МВД, две 10-летние школьницы ушли на уроки накануне в восемь часов утра и к вечеру не вернулись домой. По тревоге подняли весь личный состав органов внутренних дел, к поиску подключились волонтёры. В Следственном комитете возбудили уголовное дело, его расследование взяла на контроль прокуратура.
«Вчера утром десятилетние Феслер Анастасия и Дегтярь Ульяна ушли в школу и не вернулись.С вечера волонтёры ведут поиски школьниц.— Кенжабой (@KuzbaSStop) September 7, 2021
Последний раз подружек видели в магазине на улице Гагарина в компании мужчины.По словам очевидцев,он покупал девочкам сладости.Полиция проверяет инфу» pic.twitter.com/2lwEAipGSY
Оперативники уголовного розыска, отсматривая записи с камер, нашли видео из магазина, на кадрах обе пропавшие и мужчина, покупающий им сладости. Другая камера сняла, как девочки уходят с мужчиной в сторону гаражей. В СМИ пишут, что с пропавшими детьми якобы видели 41-летнего Виктора — он был судим за сексуальное насилие и вышел из колонии два года назад. По данным Baza, мужчина задержан, он признался в убийстве.