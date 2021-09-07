FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +16
72.95р86.57р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
13
Печать

Двух 10-летних девочек, пропавших в Кузбассе, нашли мёртвыми

В Киселёвске Кемеровской области нашли мёртвыми двух школьниц, пропавших после уроков. В покупавшем им сладости мужчине узнали судимого за сексуальное насилие.

О том, что найдены тела девочек, 7 сентября пишет ТАСС со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах. Как сообщили в областном ГУ МВД, две 10-летние школьницы ушли на уроки накануне в восемь часов утра и к вечеру не вернулись домой. По тревоге подняли весь личный состав органов внутренних дел, к поиску подключились волонтёры. В Следственном комитете возбудили уголовное дело, его расследование взяла на контроль прокуратура.

Оперативники уголовного розыска, отсматривая записи с камер, нашли видео из магазина, на кадрах обе пропавшие и мужчина, покупающий им сладости. Другая камера сняла, как девочки уходят с мужчиной в сторону гаражей. В СМИ пишут, что с пропавшими детьми якобы видели 41-летнего Виктора — он был судим за сексуальное насилие и вышел из колонии два года назад. По данным Baza, мужчина задержан, он признался в убийстве.

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

Иоанн Нагиров
За убийство детей давно пора ввести смертную казнь или отдайте его их родителям
Игорь Полетаев
Это система профилактики преступлений, которую МВД упорно игнорирует. Абсолютно ХАЛАТНО!!!! относится к надзору за преступниками, которые были осуждены за сексуальные насилия. Ведь даже самому конченому идиоту понятно, что рецидив среди этого вида преступлений самый частый. Череда убийств малолеток маньяками это безусловно безответственность органов охраны правопорядка.
261844081
Объясните детям, что просящий о помощи взрослый(парень/девушка и тд)-это не норма(в тч котёнка достать тонкими руками, в дверь постучать за углом).
Говорите обязательно как ритуал во всех случаях позвонить маме, папе и только после отвеченного звонка помогать, если кто-то просит о помощи и тем более говорит, что помочь может только ребёнок, следите за детьми. Обязательно говорите позвонить, маньяки очень социально умные и найдут ключ, как заговорить, хотя постоянное проговаривание, что нельзя с первыми встречными общаться тоже может давать к этому хороший эффект, но он не 100%
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний