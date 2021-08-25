Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени даёт признательные показания

Задержанный в Тюмени 40-летний мужчина признался в убийстве ранее пропавшей восьмилетней Насти Муравьёвой. Об этом сообщает РИА Новости 25 августа со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Да, мужчина дает признательные показания, но с ним продолжают работать следователи», — приводит агентство слова собеседника.

Как пишет 72.ru, подозреваемый снимал квартиру в соседнем доме рядом с тем, где жила девочка. По данным издания, мужчина непродолжительное время был сотрудником правоохранительных органов.