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Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени даёт признательные показания

Задержанный в Тюмени 40-летний мужчина признался в убийстве ранее пропавшей восьмилетней Насти Муравьёвой. Об этом сообщает РИА Новости 25 августа со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Да, мужчина дает признательные показания, но с ним продолжают работать следователи», — приводит агентство слова собеседника.

Как пишет 72.ru, подозреваемый снимал квартиру в соседнем доме рядом с тем, где жила девочка. По данным издания, мужчина непродолжительное время был сотрудником правоохранительных органов.

Ранее СК официально заявил о задержании 40-летнего местного жителя по подозрению в убийстве. Девочка ушла из дома в Тюмени 30 июня и пропала без вести. Поиски вели по всему городу. В поисковой операции принимали участие волонтеры со всей страны и сотрудники правоохранительных органов. 19 августа тело ребенка нашли на берегу озера Оброчное в 2,5 км от дома. Руки девочки были связаны проводом, а рот и нос заклеены скотчем. В мешке неподалеку также обнаружили вещи погибшей — бриджи, тапочки и плавки.

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Комментарии (2)

265924882
а можно мне его повесить я смогу
LiChaBaTa
Депутатам на заметку. Нужно запретить СМИ писать о том, что преступник был сотрудником органов.
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