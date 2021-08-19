9-летнюю девочку, которую искали всей Тюменью полтора месяца, нашли мертвой. Её тело расчленено

В Тюмени завершились поиски девятилетней девочки, которую искал весь город с 30 июня.



Как сообщает 19 августа издание 72.RU, тело ребенка нашли в микрорайоне Лесобаза (который у местных имеет репутацию одного из самых криминальных в городе), недалеко от АЗС на Домостроителей, 5. На месте работают сотрудники СК, полиции и эксперты.



Источник 72.RU сообщает, что тело ребенка расчленено.



Девочка пропала 30 июня накануне своего девятого дня рождения.



Поиски девочки, которая ушла из дома на Лесобазе, велись по всему городу. В поисковой операции принимали участие волонтеры со всей страны и сотрудники правоохранительных органов.

