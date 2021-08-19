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9-летнюю девочку, которую искали всей Тюменью полтора месяца, нашли мертвой. Её тело расчленено

В Тюмени нашли мертвой 9-летнюю девочку, которую искали полтора месяца

В Тюмени завершились поиски девятилетней девочки, которую искал весь город с 30 июня.

Как сообщает 19 августа издание 72.RU, тело ребенка нашли в микрорайоне Лесобаза (который у местных имеет репутацию одного из самых криминальных в городе), недалеко от АЗС на Домостроителей, 5. На месте работают сотрудники СК, полиции и эксперты.

Источник 72.RU сообщает, что тело ребенка расчленено.

Девочка пропала 30 июня накануне своего девятого дня рождения.

Поиски девочки, которая ушла из дома на Лесобазе, велись по всему городу. В поисковой операции принимали участие волонтеры со всей страны и сотрудники правоохранительных органов.

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Комментарии (3)

Drak_vr
Как же расплодились нЕлюди в постсоветской России..... Жуть-жуткая. Но сейчас, с тотальным мониторингом телефонов и транспорта, огромным количеством камер, убийцу просто обязаны поймать, жаль что смертной казни нет, надеюсь сокамерники постараются сделать так, что убийца тоже будет об этом жалеть.
Гоша Куц
Пока укрепляют духовные скрепы и воспитывают патриотизьм в народе, растет просто лавинообразно число маньяков и всякой нечисти. Все это дикое невежество, какие-то дикие обычаи, дружба с упырями типа талибов поднимают волну всякой мерзости. Уже сейчас все эти чудовищные злодеяния вызывают желание поскорей сбежать из проклятой страны.
DMaster
"икали всей Тюменью полтора месяца" :-)
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