В Тюмени задержали предполагаемого убийцу восьмилетней девочки

Следователи установили личность предполагаемого убийцы восьмилетней Насти Муравьевой в Тюмени. Им оказался 40-летний местный житель, сообщает 25 августа пресс-служба СК РФ.



«В Тюмени сотрудники Главного следственного управления СК установили 40-летнего местного жителя, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он причастен к убийству восьмилетней девочки. С ним проводятся следственные действия», — рассказали в ведомстве.



Девочка ушла из дома в Тюмени 30 июня и пропала без вести. Поиски вели по всему городу. В поисковой операции принимали участие волонтеры со всей страны и сотрудники правоохранительных органов. 19 августа тело ребенка нашли на берегу озера Оброчное в 2,5 км от дома. Руки ее были связаны проводом, а рот и нос заклеены скотчем. В мешке неподалеку также обнаружили вещи погибшей — бриджи, тапочки и плавки.

