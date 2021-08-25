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В Тюмени задержали предполагаемого убийцу восьмилетней девочки

Следователи установили личность предполагаемого убийцы восьмилетней Насти Муравьевой в Тюмени. Им оказался 40-летний местный житель, сообщает 25 августа пресс-служба СК РФ.

«В Тюмени сотрудники Главного следственного управления СК установили 40-летнего местного жителя, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он причастен к убийству восьмилетней девочки. С ним проводятся следственные действия», — рассказали в ведомстве.

Девочка ушла из дома в Тюмени 30 июня и пропала без вести. Поиски вели по всему городу. В поисковой операции принимали участие волонтеры со всей страны и сотрудники правоохранительных органов. 19 августа тело ребенка нашли на берегу озера Оброчное в 2,5 км от дома. Руки ее были связаны проводом, а рот и нос заклеены скотчем. В мешке неподалеку также обнаружили вещи погибшей — бриджи, тапочки и плавки.

СК считает, что Настя могла стать жертвой серийного маньяка. За 20 лет в городе пропали шесть детей.

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Комментарии (8)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

Буду благодарна за любую помощ.ь. номер карты 2202 2003 7520 0340.

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Владислав М
Не получилось бы как с Чикатило, за дела которого других сажали.
Antuan Rokanten
Будем надеяться, что это и есть убийца. Теперь он никому не причинит вреда. А вообще, подобные зверства не может совершить вменяемый человек. Надеюсь, он навсегда отправится в пенитенциарное учреждение.
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