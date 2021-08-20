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Убить 9-летнюю девочку в Тюмени мог серийный маньяк. За 20 лет в городе пропали шесть детей, у четверых — общий признак во внешности

Следствие проверяет версию об убийстве 9-летней девочки в Тюмени серийным маньяком

После обнаружения тела 9-летней девочки, которую в Тюмени искали полтора месяца, в городе заговорили о причастности к её смерти серийного маньяка. В пользу этой версии говорит и то, что в помощь местным следователям из Москвы прислали специалиста, участвовавшего в задержании ангарского маньяка.

Как сообщает издание ng72.ru со ссылкой на источники, близкие к следствию, за двадцать лет в городе пропали шестеро детей, у всех преступлений один «почерк». Жертв после похищения долгое время удерживали, прежде чем убить. У троих из пропавших, как и у убитой девочки, общий признак во внешности — косоглазие.

Однако пока конкретного подозреваемого у следователей на данный момент нет.

УМВД Тюмени объявило награду в миллион рублей за информацию, которая поможет раскрыть убийство ребенка.

Накануне СК взял в центральный аппарат дело об убийстве. А в Тюмень из столицы прибыл сыщик Евгений Карчевский, известный участием в поиске и задержании ангарского маньяка Михаила Попкова.

По данным издания, тело ребенка нашли накануне утром в мешке у озера Оброчное в микрорайоне Лесобаза в 2 километрах от дома, где она жила. Раньше это место проверяли волонтеры, но ничего не нашли. Руки ребенка были связаны проводом, а рот и нос заклеены скотчем. В мешке также нашли вещи девочки — бриджи, тапочки и плавки. По предварительной информации, она была убита около недели назад.

Девочка, как писала «Фонтанка», ушла из дома 30 июня. Полтора месяца ее искали правоохранительные органы, а также многочисленные добровольные отряды волонтеров, в том числе из других регионов.

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Комментарии (5)

261215271
Откуда берутся такие твари 😥 очередной скоттподвал на участке выкопал.
firma
Наверное, стоило бы начать искать среди полицейских. Ну по статистике они очень высоко стоят.
Владислав М
Когда власти и правоохранители избавят россиян от засилия угловников-рецидивистов? За что люди платят им зарплаты?
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