После задержания подозреваемого в убийстве двух девочек в Кузбассе возбуждено дело о халатности. СК зайдет в семьи погибших

СК ищет тех, кто упустил из виду педофила, которого задержали по подозрению в изнасиловании и убийстве двух девочек в Кемеровской области.



Об этом сообщает 7 сентября пресс-служба ведомства.



Как удалось установить следователям, 41-летний житель города Мыски в апреле 2009 года был осужден на 10 лет за сексуальное насилие над несовершеннолетним. Он вышел из колонии в апреле 2019 года и был поставлен на административный надзор.



«До апреля 2027 года он должен был соблюдать определенные ограничения. При этом мужчина переехал на постоянное место жительства в другой город и на учет в органы профилактики он поставлен не был», — сообщает СК РФ.

