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После задержания подозреваемого в убийстве двух девочек в Кузбассе возбуждено дело о халатности. СК зайдет в семьи погибших

СК возбудил уголовное дело по факту халатности после задержания ранее судимого подозреваемого в убийстве двух девочек в Кузбассе

СК ищет тех, кто упустил из виду педофила, которого задержали по подозрению в изнасиловании и убийстве двух девочек в Кемеровской области.

Об этом сообщает 7 сентября пресс-служба ведомства.

Как удалось установить следователям, 41-летний житель города Мыски в апреле 2009 года был осужден на 10 лет за сексуальное насилие над несовершеннолетним. Он вышел из колонии в апреле 2019 года и был поставлен на административный надзор.

«До апреля 2027 года он должен был соблюдать определенные ограничения. При этом мужчина переехал на постоянное место жительства в другой город и на учет в органы профилактики он поставлен не был», — сообщает СК РФ.

Выяснение этих обстоятельств привело к тому, что по факту халатности должностных лиц органов профилактики, осуществляющих административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, возбуждено и расследуется уголовное дело.

Следствие также проверит обстановку в семье погибших девочек.

Во вторник в Кемеровской области задержали подозреваемого в убийстве двух десятилетних девочек. Мужчина признался и показал место, где спрятал тела. Фигурант уже был ранее судим за преступление против половой неприкосновенности детей.

В конце августа в Тюмени нашли тело восьмилетней Насти Муравьевой. Руки девочки были связаны проводом, а рот и нос заклеены скотчем. В мешке неподалеку также обнаружили вещи погибшей — бриджи, тапочки и плавки. Задержанный мужчина дал признательные показания.

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Комментарии (1)

мухомор
Дикая история в череде таких же.
Но публичный реестр лиц совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних у нас всё равно не появится. Не доросли ещё. Это в гейропах можно. У нас нет.
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