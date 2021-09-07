После задержания подозреваемого в убийстве двух девочек в Кузбассе возбуждено дело о халатности. СК зайдет в семьи погибших

СК ищет тех, кто упустил из виду педофила, которого задержали по подозрению в изнасиловании и убийстве двух девочек в Кемеровской области.
Об этом сообщает 7 сентября пресс-служба ведомства.
Как удалось установить следователям, 41-летний житель города Мыски в апреле 2009 года был осужден на 10 лет за сексуальное насилие над несовершеннолетним. Он вышел из колонии в апреле 2019 года и был поставлен на административный надзор.
«До апреля 2027 года он должен был соблюдать определенные ограничения. При этом мужчина переехал на постоянное место жительства в другой город и на учет в органы профилактики он поставлен не был», — сообщает СК РФ.
Выяснение этих обстоятельств привело к тому, что по факту халатности должностных лиц органов профилактики, осуществляющих административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, возбуждено и расследуется уголовное дело.
Следствие также проверит обстановку в семье погибших девочек.