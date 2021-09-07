Следственный комитет показал место убийства двух десятилетних школьниц в Кемеровской области, а также задержание подозреваемого: на кадрах мужчину ведут по коридору.
Дом находится в сельской местности, выглядит заброшенным. Внутри — сломанная мебель.
RT тоже публикует видео оттуда. Слышны голоса местных жителей. Один из них рассказывает, что тела девочек нашли в доме.
— Нашли девочек.
— Вот там в доме? А что, мёртвые? — заикаясь, спрашивает собеседник.
— Мёртвые.
6 сентября в Киселёвске пропали две 10-летние девочки. Они ушли утром в школу и не вернулись. Видеокамера в магазине зафиксировала, как некий мужчина покупает похожим девочкам сладости.
Предполагаемый убийца двух девочек в Кузбассе был найден менее чем через сутки. Это 41-летний ранее судимый житель города Мыски. Полиция работала вместе с поисковиками-волонтёрами.
Этого мужчину уже искали минувшим летом. «Человек этот пропадал, и его искали», — рассказали РИА Новости в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». По данным сайта «ЛизаАлерт», волонтеры искали 41-летнего Пестерникова Виктора Владимировича из села Безруково Новокузнецкого района Кемеровской области, пропавшего 15 июля. 18 июля появилась информация, что он найден.