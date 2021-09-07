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«А что, мёртвые?» — «Мёртвые». Дом, где убили двух кемеровских девочек, показали на видео

Мёртвых девочек нашли в Кузбассе в доме, заваленном старой мебелью

Предполагаемого убийцу «ЛизаАлерт» уже искала этим летом.

Кадр из видео СК РФ в YouTube
Кадр из видео СК РФ в YouTube
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Следственный комитет показал место убийства двух десятилетних школьниц в Кемеровской области, а также задержание подозреваемого: на кадрах мужчину ведут по коридору.

Дом находится в сельской местности, выглядит заброшенным. Внутри — сломанная мебель.

Кадр из видео СК РФ в YouTube
Кадр из видео СК РФ в YouTube
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RT тоже публикует видео оттуда. Слышны голоса местных жителей. Один из них рассказывает, что тела девочек нашли в доме.

— Нашли девочек.

— Вот там в доме? А что, мёртвые? — заикаясь, спрашивает собеседник.

— Мёртвые.

6 сентября в Киселёвске пропали две 10-летние девочки. Они ушли утром в школу и не вернулись. Видеокамера в магазине зафиксировала, как некий мужчина покупает похожим девочкам сладости.

Предполагаемый убийца двух девочек в Кузбассе был найден менее чем через сутки. Это 41-летний ранее судимый житель города Мыски. Полиция работала вместе с поисковиками-волонтёрами.

Этого мужчину уже искали минувшим летом. «Человек этот пропадал, и его искали», — рассказали РИА Новости в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». По данным сайта «ЛизаАлерт», волонтеры искали 41-летнего Пестерникова Виктора Владимировича из села Безруково Новокузнецкого района Кемеровской области, пропавшего 15 июля. 18 июля появилась информация, что он найден.

Кадр из видео СК РФ в YouTube
Кадр из видео СК РФ в YouTube
Кадр из видео СК РФ в YouTube
Кадр из видео СК РФ в YouTube

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Комментарии (10)

261215271
В других новостях писади, что он был судим за преступления на сексуальной почве
nuga
Заброшенные дома,строения подлежат сносу
Skazochny
в нормальной стране, он за первое преступление получил бы пожизненно
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