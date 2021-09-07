Кадр из видео СК РФ в YouTube

Следственный комитет показал место убийства двух десятилетних школьниц в Кемеровской области, а также задержание подозреваемого: на кадрах мужчину ведут по коридору.

Кадр из видео СК РФ в YouTube

RT тоже публикует видео оттуда. Слышны голоса местных жителей. Один из них рассказывает, что тела девочек нашли в доме.



— Нашли девочек.



— Вот там в доме? А что, мёртвые? — заикаясь, спрашивает собеседник.



— Мёртвые.

