Педофилам-рецидивистам в России ужесточают наказание. Им будет грозить пожизненный срок

Госдума РФ на заседании во вторник, 21 декабря, приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания для педофилов, которые ранее уже были осуждены за аналогичное преступление. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.



«Пожизненный срок — справедливая мера, позволяющая изолировать выродков. Людьми их назвать нельзя, хотя они и в человеческом обличье», — написал политик.



В настоящее время пожизненный срок осужденным за изнасилования и насильственные действия сексуального характера грозит в случае, если он ранее уже был осужден по этим статьям, а жертва — ребенок младше 14 лет.

