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Педофилам-рецидивистам в России ужесточают наказание. Им будет грозить пожизненный срок

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Госдума РФ на заседании во вторник, 21 декабря, приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания для педофилов, которые ранее уже были осуждены за аналогичное преступление. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Пожизненный срок — справедливая мера, позволяющая изолировать выродков. Людьми их назвать нельзя, хотя они и в человеческом обличье», — написал политик.

В настоящее время пожизненный срок осужденным за изнасилования и насильственные действия сексуального характера грозит в случае, если он ранее уже был осужден по этим статьям, а жертва — ребенок младше 14 лет.

После принятия законопроекта наказывать пожизненным заключением можно будет ранее судимых за насильственные действия в отношении всех несовершеннолетних, то есть младше 18 лет, а также за совершенное насилие в отношении двух и более детей и в случае, когда деяние сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

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Комментарии (8)

german_5e4d02dc5a4f9
С одной стороны верное решение, и почему только на педофилов? По идее, рецидивисты все должны уходить на пожизненный "отдых".
А лучше не изобретать велосипед, и применить правило трех раз, кк в некоторых штатах США. Когда в третий раз, не важно, украл шоколадку в магазине - идёшь на пожизненное.

У нас боюсь, насильники будут убивать жертв. Сроки их все равно не останавливают.
Тут только профилактика, выявление, отселение, надзор.
AlBerkut
Не только повторное совершение, но ещё так же и в отношении двух и более лиц?
РСП с двумя и более прицепами теперь смогут шантажировать и пожизненным сроком разонравившегося нового 'папашу'?

С одной стороны от выродков общество нужно избавлять. С другой стороны, а что там как с доказухой, процедурой доказвания? А заявить, что 58 лет назад её Боб Дилан чпокнул, а сейчас отозвала акцепт тоже можно?
Набеглов
То есть, еще раз: убийство - менее тяжкое преступление? тогда вопрос на засыпку: что будет делать педофил с жертвой после акта педофилии?
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