В России ввели пожизненное заключение для педофилов

Президент России Владимир Путин внес изменения в Уголовный кодекс, которые предусматривают пожизненное наказание для педофилов-рецидивистов. Соответствующий документ опубликован 28 января на портале правовой информации.
До этого пожизненное заключение грозило только педофилам-рецидивистам за изнасилование детей младше 14 лет. Теперь эту меру наказания можно применять:
- в отношении педофилов-рецидивистов за сексуальное насилие над детьми и подростками в возрасте до 18 лет;
- в случаях, когда жертвами стали два и более несовершеннолетних, даже если преступление совершено впервые;
- при сопряжении изнасилования ребенка с другим тяжким или особо тяжким преступлением.
Закон был принят Госдумой 18 января. Депутаты пообещали, что рассмотрят возможность дальнейшего ужесточения законодательства против педофилов. Подробнее читайте здесь.
Ранее Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести химическую кастрацию для педофилов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что они должны отбывать наказание на рудниках.