Володин после трагедии в Костроме: Педофилы должны отбывать наказание на рудниках

Спикер нижней палаты российского парламента после трагедии в Костроме пообещал принять закон о пожизненном сроке для педофилов уже в январе.
Вячеслав Володин в своем телеграм-канале 5 января остро отреагировал на убийство пятилетней девочки в Костоме. Малышку с улицы забрали двое мужчин и убили. Один из них оказался педофилом-рецидивистом.
«Сделаем всё, чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе. Максимально жёсткие меры против тех, кто был ранее судим за насилие над детьми, поддерживает общество», — завил спикер Госдумы.
Однако и этого мало, уверен Володин. «Преступники по таким статьям должны отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях — на северных территориях, рудниках. Эти выродки должны тяжелейшим трудом сами зарабатывать себе на жизнь, каждый день помнить о совершённых злодеяниях, жалеть об этом», — заявил спикер.
«Фонтанка» писала, что девочка пропала 4 января во время прогулки. В Костроме были организованы поиски с привлечением волонтеров. Как сообщает МВД, подозреваемых в убийстве ребенка нашли в течение нескольких часов в двух кварталах от общежития. Тело ребенка сотрудники полиции обнаружили в комнате одного из общежитий города.
Оба задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности. 24-летний молодой человек в апреле 2021 года был условно осужден за кражу и находился на испытательном сроке. 35-летний мужчина в 2017 году был осуждён за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (мужеложство), а также за распространение порнографических материалов. Из колонии он вышел в марте 2021 года. Мужчина находился под административным надзором, и участковые и сотрудники уголовного розыска регулярно посещали его по месту жительства и осуществляли надзорные мероприятия. В сентябре 2021 года его привлекали к административной ответственности за нарушение запрета на выезд за пределы города.
Обоих поместили в изолятор временного содержания. СК возбудил уголовное дело по статье «убийство».