Володин после трагедии в Костроме: Педофилы должны отбывать наказание на рудниках

Спикер нижней палаты российского парламента после трагедии в Костроме пообещал принять закон о пожизненном сроке для педофилов уже в январе.



Вячеслав Володин в своем телеграм-канале 5 января остро отреагировал на убийство пятилетней девочки в Костоме. Малышку с улицы забрали двое мужчин и убили. Один из них оказался педофилом-рецидивистом.



«Сделаем всё, чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе. Максимально жёсткие меры против тех, кто был ранее судим за насилие над детьми, поддерживает общество», — завил спикер Госдумы.

