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Володин после трагедии в Костроме: Педофилы должны отбывать наказание на рудниках

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Спикер нижней палаты российского парламента после трагедии в Костроме пообещал принять закон о пожизненном сроке для педофилов уже в январе.

Вячеслав Володин в своем телеграм-канале 5 января остро отреагировал на убийство пятилетней девочки в Костоме. Малышку с улицы забрали двое мужчин и убили. Один из них оказался педофилом-рецидивистом.

«Сделаем всё, чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе. Максимально жёсткие меры против тех, кто был ранее судим за насилие над детьми, поддерживает общество», — завил спикер Госдумы.

Однако и этого мало, уверен Володин. «Преступники по таким статьям должны отбывать пожизненное наказание в самых суровых условиях — на северных территориях, рудниках. Эти выродки должны тяжелейшим трудом сами зарабатывать себе на жизнь, каждый день помнить о совершённых злодеяниях, жалеть об этом», — заявил спикер.

«Фонтанка» писала, что девочка пропала 4 января во время прогулки. В Костроме были организованы поиски с привлечением волонтеров. Как сообщает МВД, подозреваемых в убийстве ребенка нашли в течение нескольких часов в двух кварталах от общежития. Тело ребенка сотрудники полиции обнаружили в комнате одного из общежитий города.

Оба задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности. 24-летний молодой человек в апреле 2021 года был условно осужден за кражу и находился на испытательном сроке. 35-летний мужчина в 2017 году был осуждён за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (мужеложство), а также за распространение порнографических материалов. Из колонии он вышел в марте 2021 года. Мужчина находился под административным надзором, и участковые и сотрудники уголовного розыска регулярно посещали его по месту жительства и осуществляли надзорные мероприятия. В сентябре 2021 года его привлекали к административной ответственности за нарушение запрета на выезд за пределы города.

Обоих поместили в изолятор временного содержания. СК возбудил уголовное дело по статье «убийство».

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Комментарии (46)

dragvs
Власть в лице неадекватов вроде Володина создала исключительно карательную систему. Они пытают и насилуют людей в тюрьмах, потом отпускают по УДО. И что? При том что педофилия официально является заболеванием, но вы не лечили человека, вы его пытались поломать. Володин и дальше хочет пытать и ломать людей.
dragvs
Володин какой-то неадекват. Во-первых педофилия это болезнь, код МКБ: F65.4. Педофилов необходимо пытаться лечить. Какой смысл стучать кулачками? Во-вторых здесь проблема явно не в педофилии. Они убили ребенка, а это гораздо более тяжкое преступление. В-третьих власть отпустила педофила за 4 год отсидки.
ahma
Денис Г., которому завтра исполнится 45 лет, и 24-летний Вадим Б. стали жить вместе как половые партнеры еще в 2012 году, когда младшему было 15 лет. В 2015 году они опубликовали в Сети видео своих половых отношений, чем привлекли внимание правоохранительных органов. В 2017 году Дениса Г. осудили за половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет (ч. 2 ст. 134 УК РФ), а также оборот детской порнографии (ст. 242.1, п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ). Он получил 4 года и 6 месяцев исправительной колонии общего режима, освободился в марте прошлого года.

Вадим Б. успел получить судимость за кражу (по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ). Когда его любовник вышел из тюрьмы, они продолжили жить вместе. Оба педофила были безработными.
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