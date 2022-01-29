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Путин поручил рассмотреть идею создания реестра «токсичного контента» в интернете

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Президент России Владимир Путин поручил своей администрации рассмотреть предложение о создании реестра «токсичного контента» в интернете. Об этом 29 января говорится на сайте Кремля.

В перечне поручений главы государства сказано, что это необходимо «в целях защиты несовершеннолетних». Путин ждет доклада до 1 июня. Ответственным назначен первый замруководителя администрации Кремля Сергей Кириенко.

Ранее президент акционерного общества «Крибрум» Игорь Ашманов заявил, что хочет создать «каталог» токсичного контента, аналогичный «Википедии». Свою идею он представил главе государства на его встрече с членами СПЧ.

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Комментарии (3)

Москва 2041
Кириенко - ответственным???? Ну...
So1nishko
"Игорь Ашманов заявил, что хочет создать «каталог» токсичного контента, аналогичный «Википедии»."

Очень странное упоминание Википедии для такого контекста.
Википедия не является является каталогом/реестром. И никак не связана с токсичным контентом.
тов
Реклама жижи гинцбурга под видом новостей - главный токсичный контент интернета.
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