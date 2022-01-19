Благодать с погружением

После полудня на пляже у Петропавловки проторили народную тропу, ведущую к очереди желающих погрузиться в купель. «Главную» иордань Петербурга освятил митрополит Варсонофий, после чего процесс пошел несколько быстрее – под неусыпным надзором охраны, МЧС и почему-то «Росгвардии». Крепкие рослые мужики в камуфляже на фоне белых голых тел бросались в глаза.

Очередь переминается с ноги на ногу перед ограждением: человеческий поток регулируется. Посторонним к купели не пройти. Из ларьков возле очереди пахнет сосисками и калачами, грохочет «Смуглянка». Мужчины в плавках, женщины в бикини ежатся, семеня босиком или в сланцах по льду из раздевалок до проруби и обратно. Девушка-волонтер хмурится, наблюдая за стройностью очереди: «Мальчики не слушаются, а девочки быстро поняли!» Впрочем, что делать после погружения, поняли и «мальчики», и «девочки»: селфи. Мужчины с татуированными руками застывают в героической позе, дамы – в романтической. Обычное поведение на пляже, только с крестным знамением.



– Девочки, шикардос, – кричит после омовения дама в цветастой ночнушке и принимает позу для фото на телефон.

Кстати, кадр «я у купели» популярен не только у женщин, но и у мужчин, причем последние весьма строго относятся к результату. Так, молодой мужик с пакетом «Пятерочка» не сразу справился с заданием нырнувшего товарища, потому тот потребовал «сфоткать нормально».

– Погода подвела. Вот бы так, как первый раз… Хорошо, когда ночь. И подъезжаешь на машине… Кстати, ты тут раньше был? – мечтательно бормочет парень своему приятелю после омовения.

Молодой мужчина после омовения поздравляет очередь с праздником. Люди скучно вторят. Купальщики разного возраста. Очень много мужчин 28–45: то ли все на удалёнке, то ли лояльное начальство отпустило сотрудников для столь благочестивого дела.

Ухарская традиция

Мнения воцерковленных верующих различны. Кто-то считает эту народную традицию «позитивным ухарством» и «полуподвигом». Один петербургский иерей в частной беседе назвал крещенские купания «очень хорошей традицией», объяснив: «Для многих этот тот максимум, который они могут сделать во имя Бога». Однако во имя Господа ли совершаются крещенские публичные омовения? Господь в торги не вступает и жертвы не ждет, следовательно, купальщики требуют от Бога бартера: риск здоровьем «во имя» взамен на благодать. Порой купальщики не вполне понимают, что именно обозначает ритуал, в котором они участвуют, например, омовение в иордани называют «таинством крещения». Многие убеждены в том, что крещенская вода дарует здоровье, благодать, смывает грехи и исцеляет.



– Купание в проруби – это «народный» и личный обычай «моржевания», в церковном Уставе его нет, – объясняет кандидат исторических наук, кандидат богословия Юрий Рубан. – Грехи крещенской водой не смываются, но отпускаются в таинстве покаяния. Никакой особой «благодати» крещенские проруби не содержат. А в ковидный период купание – двойное «искушение» Бога. В авторитетном богослужебном руководстве С. В. Булгакова (1892) сказано: «В некоторых местах существует обычай в этот день купаться в реках. <…> Такой обычай нельзя оправдать желанием подражать примеру погружения в воде Спасителя, а также примеру палестинских богомольцев, купающихся в реке Иордане во всякое время. На Востоке для богомольцев это безопасно, потому что там нет такого холода и таких морозов, как у нас. В пользу этого обычая не может говорить и верование в целебную и очистительную силу воды, освящённой Церковью в самый день крещения Спасителя, потому что купаться зимою – значит требовать от Бога чуда, или же совершенно пренебрегать своей жизнью и здоровьем. <…> Подобные обычаи, как нарушающие святость совершаемого торжества и противоречащие духу истинного христианства, не могут быть терпимы и должны быть уничтожены».



Народная инициатива

Епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) назвал крещенские купания «благочестивой религиозной практикой» и заметил, что они «должны совершаться с молитвой, а не превращаться в вакханалию с обильным распитием алкоголя». Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион попросил верующих «с максимальной осторожностью» подойти к традиционным крещенским купаниям в этом году в связи с непростой эпидемиологической ситуацией. Он напомнил, что любые массовые скопления людей сейчас нежелательны. Пока владыки спорят, одобрять ли традицию, чины помладше подают голос. Игорь Петровский, пресс-секретарь главы Донской митрополии, на телеканале «Спас» в передаче «Тест на правду» сказал: «Если в эту ночь мы не будем со своим народом, пусть не до конца всё понимающим, ищущим, ошибающимся, но искренне пришедшем к Крещенской купели, то наше место очень быстро займут другие. Уже существуют и мусульманские купания на Крещение, и неоязычники поспешают из крещенских купаний сделать очередной аналог Ивана-Купала, и кто только не претендует присвоить себе это многолюдное действо. Отказываясь от возможности такого народного единства вокруг крещенской купели под предлогом «украденного смысла», мы расписываемся в своей миссионерской несостоятельности». В общем, консолидироваться с народом надо, чувствовать плечо и братский локоть, а то как бы кто не потеснил.



У многих именно народность традиции и вызывает одобрение. Если то, что продиктовано сверху, отталкивает, надо искать свое, причем такое, чтобы было созвучно времени и личному запросу. А крещенское купание для наивного сознания захожанина решает несколько задач: духовную, медицинскую (моду на здоровый образ жизни никто не отменял, а тут как бы моржевание) и досуговую. Посещение литургии (обязательное правило для воцерковленного человека) – сложно, нудно и вроде как необязательно. А вот ныряние – это и почти подвиг, и экстремальный вид спорта, и непосредственный контакт со святой водой, «смывание грехов», а если кто не верит: вот ему селфи. Благодать должна быть запечатлена и овеществлена, а на чудо всегда есть спрос. Особенно во время смутное. Человек слаб и недоверчив, потому литургия литургией, а благодать он желает ощутить кожей и запечатлеть. Так понятнее. И «весомее».

Путь к иордани

– Логика крещенских купаний вполне уяснима, – объясняет Юрий Рубан. – Во-первых, сама внешняя форма таинства Крещения – это погружение в воду, омовение, купание. В первые века крестили через полное погружение человека в воду, в соответствии со смыслом термина. Впоследствии ради удобства узаконили крещение через окропление головы. В Константинополе торжественное крещение оглашаемых (людей, готовящихся к принятию крещения) совершалось несколько раз в году, в первую очередь – накануне Богоявления (Крещения Господня) и Пасхи (в Страстную субботу). Отсюда традиция водоосвящения накануне праздника, вне таинства крещения. В Руси–России, где языческие суеверия неискоренимы до сего дня, купание в освящённой крещенской проруби рассматривалось как магический знак – омовение от грехов после святочных вполне языческих по форме (и пьянству) гуляний с ряжениями в демонических героев. В Средние века лицедеи считались продавшими душу дьяволу, на христианских кладбищах их не хоронили. Никому не хотелось им уподобиться. Отсюда и ледяные купания в суеверной надежде «смыть» с себя грехи. Христианская Церковь однозначно отрицательно относится к языческим пережиткам, но, имея дело с народом, на 90–95 % – лишь формальных христиан (по верноподданическому или этническому факту крещения), не может их «запретить» по «экономическим соображениям». До 1917 года РПЦ была государственной и православным государством финансировалась, поэтому такие издания, как руководство Булгакова, отражали официальную точку зрения духовенства. В настоящее время, когда Церковь существует на пожертвования верующих и «вклады» бизнесменов и политиков, и вынуждена «прогибаться под изменчивый мир». Представьте: приходит к авторитетному настоятелю бизнесмен и предлагает устроить «крутую, чисто православную», прорубь с инфраструктурой. «Вот тебе на расходы». Разумеется, это происходит в первую очередь в столицах и областных центрах.



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19 января после литургии в Новодевичьем монастыре, как обычно, освятили воду. На стол поставили скромную табличку с просьбой о пожертвовании. Люди энергично набирали воду в запас – и уходили. Ящик для денег замечали единицы.

