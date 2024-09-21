Почему чиновники снова вспомнили о бездетных

Мария Башмакова Автор мнения

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась о феминизме и движении чайлдфри. Она заявила, что идеологию о сознательном желании не иметь детей пора запретить. Комментаторы в соцсетях возмутились, однако Валентина Ивановна не пионер. Ее высказывание продолжило цепочку уже звучавших ранее аналогичных инициатив.



В июне замглавы Минюста Всеволод Вуколов заявил о разработке законопроектов, запрещающих распространение «идеологии чайлдфри», посчитав мысль о том, что «можно обойтись и без детей», идеей «экстремистской направленности». Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, присмотревшись к явлению, подумал о сатанизме. Проведенный летом этого года опрос SuperJob показал, что запрет чайлдфри поддерживают 34 % респондентов, против выступили 33 %. Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) высказался против запрета, аргументировав свою позицию тем, что «самим этим обсуждением мы дезориентируем молодежь».

Кто такие чайлдфри

Прежде чем разбираться с заявлением Валентины Матвиенко, следует определиться, кто такие чайлдфри. Чайлдфри (childfree, с англ. свободные от детей) называют тех людей, которые сознательно отказываются заводить детей. Причины для такого поведения могут быть разные: от нежелания брать ответственность за ребенка и страха быть родителем до неприязни к детям и желания пожить для себя. Следовательно, чайлдфри не движение, не зловещий орден и не секта, а система взглядов. Впервые слово childfree было использовано в 1901 году, в обиход оно вошло в США в 1970-х годах на волне феминизма и эмансипации. Не стоит путать чайлдфри с чайлдлесс (то есть теми, кто хочет, но не может иметь детей).

Если чайлдфри — это система взглядов, как с этим бороться? Допустим, кто-то предпочитает пить из чашки, а кто-то выбирает стакан — это личный выбор, но, видимо, до тех пор, пока стакан не объявят недружественным символом. Или другой пример: далеко не каждый гражданин — хороший автомобилист. Рассеянность, замедленная реакция — основания для того, чтобы пересесть на пассажирское кресло. И здорово, если человек это понимает и не рвется за руль, чтобы не рисковать своей жизнью и жизнями окружающих. С родительством так же: иметь здоровые репродуктивные органы — не значит обладать потенциалом отца и матери. Некоторые люди это осознают.

Причин отказа от детей, конечно, больше, чем «неготовность к родительству»: медицинские проблемы, финансовые трудности, не сложившаяся личная жизнь, жилищная неустроенность. Последний пункт сегодня особенно болезненный. Ну зачали вы ребенка, а на что и где его растить? В родительской хрущевке, в крохотной ипотечной студии? Ну или, допустим, у мужчины первый брак распался, он выплачивает алименты, понимая, что на новых детей денег нет. То есть его бездетная избранница это должна принять. Или «рожать для себя», воспринимая мужчину как донора. Но не каждая женщина в здравом уме захочет стать матерью-одиночкой, не имея финансовой опоры.

Лет десять назад мне нужно было взять комментарий у довольно известной в Петербурге дамы для семейного глянца. Ее удивил запрос, потому что она с мужем чайлдфри. Сегодня подобное прямое признание вряд ли кто себе позволит, как и заявление ученого, который, заметив мой интерес к гендерной тематике, бестактно предположил: «Вы даже по внешнему типажу похожи на тех, кто разделяют идеологию чайлдфри. Что-то такое в глазах и лице есть». Ученый, который гадает по лицу и глазам о личной жизни собеседника, вызывает вопросы, сегодня подобные комментарии не просто оскорбительны — опасны.

Платят только бездетные

В нашей стране бездетные граждане подвергались наказанию со стороны государства. Я имею в виду налог на бездетность, который был установлен указом президиума Верховного Совета СССР от 21 ноября 1941 года «О налоге на холостяков, одиноких и бездетных граждан СССР». 8 июля 1944 года он был доработан и получил название «налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан». Сбор прекращали взимать после рождения или усыновления ребенка. В случае гибели единственного ребенка родители опять должны были платить налог. Его начали отменять с июля 1990 года. Полностью сбор отменили с 1 января 1992 года.

Налог платили бездетные мужчины в возрасте от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины в возрасте от 20 до 45 лет. Размер сбора составлял 6% от заработной платы. От уплаты налога освобождались малоимущие и те, кто не мог иметь детей по состоянию здоровья; монахи, а также граждане, чьи дети погибли или пропали без вести на фронтах Великой Отечественной войны.

Гражданам это виделось справедливым, ведь им объясняли, что государству надо строить детсады, заботиться о бесплатном медобслуживании детей. То есть бездетные, финансово помогая семьям с детьми, выполняют важную государственную задачу.

После распада СССР подобные инициативы лоббировали неоднократно. И сегодня чиновники все чаще продвигают предложения обложить бездетных налогом. В январе 2013 года вернуть налог хотел протоиерей Димитрий Смирнов. В 2017 году депутат Мосгордумы Николай Губенко предложил, чтобы сбор платили обеспеченные жители столицы. Деньги предлагал направить на потребности многодетных семей и проекты по повышению рождаемости.

В 2020 году председатель общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая предлагала взимать 500 рублей с женщин и мужчин репродуктивного возраста. 4 декабря 2023 года депутат Госдумы Евгений Федоров заявил: «Ввести налог на бездетность, как в Советском Союзе, было бы неплохо. Необходимо стимулировать рождение детей, в том числе через материнский капитал. Если денег будет не хватать для этих проектов, надо вводить налог. Это не наказание — это способ решения проблемы».

А если это не наказание, то что? Должен же найтись в обществе какой-то злоумышленник, который стопорит демографическое процветание. Такой паршивой овцой чиновники объявили чайлдфри. Только как отдельно взятый бездетный россиянин мешает рожать другому: насылает противозачаточную порчу, вынуждает использовать контрацептивы или, может быть, своим пагубным примером влияет на чужую фертильность? Живет он или она один или с котом, а друзья неразумные повторять начнут, думая, что это и есть пример для подражания. И даже презервативы сверхпрочные купят. Пока не пришла «менструальная полиция», о которой горько уже пошутили в комментариях. Это пока можно.

20 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков завил: «В России должно исчезать то, что мешает повышению рождаемости». Как понять его слова, не вполне ясно.