Выживут только везучие

Как в день крестного хода петербуржцы проходили проверку на человечность

12 сентября Петербург изнывал под тяжестью крестного хода по случаю 300-летия перенесения мощей Александра Невского. В честь такого события дороги перекрыли — и город встал. Пока в центре одни молились, крестились и кричали: «Мы русские! С нами Бог», — пассажиры выживали этими молитвами, потому что на кого еще надеяться, когда ты заперт в машине или маршрутке. А четверг, напомню, выдался жарким и душным. Одна надежда, если подурнеет, на доброго самаритянина, не занятого в шествии. Кто-то нудный скажет, что в дни важных встреч надобно сидеть дома и ходить пешком. Оно, конечно, может, и так, но молитвы — молитвами, а дела никто не отменял. Моя пожилая мама в этот злополучный день возвращалась на маршрутке из Никольского Тосненского района. Ей нужно было добраться до Купчино. Примерно в Шушарах от духоты она упала в обморок и ударилась лицом. А дальше развернулась «трагедия положений», которая, если приглядеться, и есть проверка христианских добродетелей, о которых ратуют крестоносцы.

В маршрутке ехали человек восемь. Когда мама упала, ей на помощь бросилась молодая соседка. Эту женщину зовут Мария, она вызвала скорую. Позже она рассказала, что на ее крик: «Женщине плохо», — пассажиры отреагировали наоборот: уткнулись в телефоны, а рослый парень, рядом с которым сидела мама, пересел подальше. Наверное, испугался, а вдруг у чахлой пенсионерки рвота начнется, а? И вообще — если проблемы не видишь, то ее как бы и нет. А зачем помогать, если один человек уже это делает? Ведь вызвать скорую, когда ты поднимаешь пострадавшего, трешь ему виски, обмахиваешь, затруднительно. Но вовсе не нужно быть медиком. Достаточно просто набрать номер. Скорая приняла вызов, но, напомню, город парализовало. Решили отменить вызов.

Водитель, услышав про скорую, испуганно спросил: «А что мне за это будет?». Вдруг в салоне кто-то несанкционированно умер — как бы чего не вышло! Но дал бутылку воды, которой сердобольная Мария протирала маме лицо. В Купчино она заказала такси, и, пока машина не приехала, была с мамой. Пока я неслась сайгаком к дому, чтобы встретить такси, Маша, обливаясь потом, обмахивала маму паспортом и «обтирала личико». Нужно ли добавлять, что человек, который не отвернулся в беде от вашего близкого, становится вам как родственник, благодарность к которому безмерна? Политические, религиозные взгляды тут совершенно не важны: тот, кто способен помочь другому, для меня — человек.

Мама не первая, кому помогла моя тезка. Как-то в трамвае оставили шестилетнюю неговорящую девочку, водитель вызвал полицию, а в отделение с ребенком поехала Маша и ждала три часа родственников. Она единственная пошла разбираться, почему трамвай стоит, и бросила свои дела ради чужого ребенка.

Хотя бы раз в жизни каждому из нас становилось плохо в метро, маршрутке или на улице. И тут главное — оказаться в поле зрения неравнодушного прохожего, который первым бросится помочь, привлечет внимание и если сам не сумеет вызвать врачей, то найдет тех, кто на это способен. Именно так действовала мама, заметив год назад на остановке в людном месте бледную женщину. У нее была сердечная недостаточность. Мама стала звать на помощь: вода, врачи — всё это появилось быстро.

Когда человеку становится плохо в большом городе, он становится как бы невидимым, пока кто-то не закричит о помощи. Таких историй у мамы накопилось множество: и даму, перебравшую на корпоративе, довозила домой, а то она уснула на остановке, и мужчину, лежащего на снегу, подняла. Так что встреча с Машей — это такое возвращенное добро.

Пару месяцев назад со мной решил познакомиться мужчина 46 лет. Он фрилансер, живет один, интересуется духовными практиками, чтобы «стать счастливым», с родителями отношения сложные. И добавил, что разделяет позицию: «Никто никому ничего не должен». Я спросила: а если вдруг прохожему плохо станет, мимо пройдете? «Я же не врач, помогать должны врачи». Я решила, что слушать дальше я тоже не должна. И подумала, как же жутко свалиться с давлением, когда кругом сплошь «осознанные люди», боящиеся нарушить твои границы или убежденные, что не надо мешать человеку умирать, если он не просил. И вообще — никто никому не должен.

Кстати, 12 сентября проблемы со здоровьем случились не только у моей мамы и еще всех тех несчастных больных и беременных, кому подурнело в пробках. Были и более значимые лица.

Наш город регулярно переживает испытания пробками. Ясное дело, делается это не иначе как с тайным промыслом развернуть людей друг к другу, укрепив физическое и духовное здоровье. Только вот не всем под силу подобные тяготы. Одна надежда на неравнодушных сограждан. Только есть проблема: город большой, а добрых Маш на всех не хватает.